Новый начальник УФСИН по Бурятии посетил колонию №2

Сергей Кудрявцев совершил ознакомительный визит
Новый начальник УФСИН по Бурятии Сергей Кудрявцев продолжает осваиваться на новом месте. Недавно он посетил с ознакомительным визитом исправительную колонию строгого режима №2 в Улан-Удэ.
- Совместно с руководством учреждения начальник произвел обход помещения вневедомственной пожарной охраны, единого помещения камерного типа, клуба учреждения. Он поприсутствовал на репетиции вокально-инструментального ансамбля «Южане» в рамках работы театрального кружка, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Кроме того, Сергей Кудрявцев провёл совещание с руководящим составом исправительной колонии. На совещании рассмотрели вопросы развития производственного сектора колонии. Также Кудрявцев провел приём осужденных по личным вопросам.
Как сообщал «Байкал-Dailу», Сергей Кудрявцев возглавил УФСИН по Бурятии в июне
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