Новый начальник УФСИН родом из Кировской области
В УФСИН по Бурятии новый начальник. Должность получил полковник внутренней службы Сергей Кудрявцев.
Личному составу нового начальника представил приехавший в Бурятию начальник управления охраны и конвоирования ФСИН России Александр Шляхов. На собрании присутствовали начальники отделов и служб аппарата управления, а также начальники учреждений уголовно-исполнительной системы Бурятии.
Александр Шляхов от имени руководства ведомства поздравил Сергея Кудрявцева с назначением и вручил ему служебное удостоверение. Также он пожелал достижения высоких целей и выразил уверенность в том, что «профессионализм и опыт Сергея Николаевича поможет с честью справиться с возложенными на него обязанностями».
В ответном слове новоиспечённый начальник УФСИН по Бурятии поблагодарил руководство за оказанное доверие. Он добавил, что коллектив с поставленными руководством службы задачей справится.
В пресс-службе УФСИН по Бурятии «Байкал-Dailу» уточнили, что Сергей Кудрявцев 1976 года рождения, он уроженец Кировской области.
УФСИН по Бурятии получило нового начальника
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