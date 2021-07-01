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Депутат Хурала Бурятии перепутал рождаемость и смертность

Депутат Хурала Бурятии перепутал рождаемость и смертность
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Баир Цыренов взял не те показатели смертность, и в вопрос вмешался глава Бурятии

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на сессии Народного Хурала произошёл скандал вокруг представителя КПРФ Баира Цыренова. Сперва ему отключили микрофон, когда он резко и эмоционально высказывался по поводу прививочной кампании и некоторых ковидных ограничений. Председатель Хурала Владимир Павлов пояснил, что Цыренов перешёл на оскорбления и нарушает депутатскую этику. Во время жаркого спора депутат Михаил Гергенов и вовсе предложил вызвать полицию для выведения коммуниста из зала. 

Однако этот скандал оказался не единственным. Баир Цыренов выступил также по поводу показателей смертности.

- У меня на руках самые последние, свежие данные по количеству заразившихся в России. На 100 тысяч населения в Бурятии, получается, примерно по 12 человек умирает. По России – девять человек. Смертность у нас гораздо выше, чем в целом по России. Вообще, когда звучит вопрос «От чего люди умирают?». Однозначно, люди умирают от действий власти… - с этих слов началась речь Баира Цыренова.

Он ещё несколько минут гневно высказывался в адрес властей. Затем состоялся перерыв, после чего слово взял глава Бурятии Алексей Цыденов, который комментирует ход сессии лишь в исключительных случаях. Глава уточнил у коммуниста, какие показатели смертности в Бурятии и в России он назвал.

- 12 на 100 тысяч, 9 – по России, - повторил Баир Цыренов.

- Вот вы сейчас цифры называете рождаемости, а не смертности. Смертность в России в 2020 году – 14,5, а в республике Бурятия – 11,8. Это смертность, - объяснил Алексей Цыденов коммунисту его ошибку.

Дальше он продолжил:

- Второе. Вы говорите «До чего страну довели?!». В начале 2000-х смертность по России была 16, сейчас 14,5, несмотря на то, что год был ковидным и существенно выросла смертность, на 18%, по России. Вы изначально взяли не те цифры и начали свою активную полемику. У нас в Бурятии смертность что общая, что от ковида – ниже среднероссийской. «До чего довели?» - в республике сейчас средняя продолжительность жизни 70,3 года. Самая продолжительная за всю историю республики. Вот довели Бурятию, что люди дольше всего живут, - ответил Алексей Цыденов.

Также глава заявил Баиру Цыренову, что готов ответить на все его вопросы, которые он задавал, но не вступая в полемику.

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