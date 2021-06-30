На сессию Хурала Бурятии предложили вызвать полицию

Из зала заседаний призвали выставить разгорячённого коммуниста



Сегодняшняя сессия Народного Хурала Бурятии проходит горячо. На правительственном часе эмоционально выступил представитель партии КПРФ Баир Цыренов. Он начал высказывать в адрес республиканских и российских властей негодование по поводу прививочной кампании и некоторых ковидных ограничений.



- Народ, который вы заставляете прививаться силой, он в таком состоянии, от вашего бездействия или ваших антинародных действий. В чём это заключается? В том, что этот народ не доверяет вам. Люди не верят, когда вы рекомендуете им привиться, они сразу воспринимают то, что вы их убить хотите, добить, уничтожить население России <…> - эмоционально говорил Баир Цыренов, - Это вы довели страну до такого состояния, это вам «неуд», и говорить: «Народ у нас такой, надо их всех заставить». Да сейчас допрыгаетесь своими этим отношением к людям. Вы уже допрыгались, люди умирают, люди болеют, и вы продолжаете усугублять это положение.



В какой-то момент громкое выступление Баира Цыренова прервали, отключив ему микрофон. Разгорячённый коммунист потребовал вернуть звук.



Председатель Народного Хурала Владимир Павлов в ответ на требования включить микрофон заявил, что так Цыренов нарушает депутатскую этику.



- Дайте мне договорить! – громко требовал коммунист.



- Вы нарушаете депутатскую этику, - ответил ему Владимир Павлов, – Вы применяете оскорбительные выражения. Успокойтесь, мы вам включим микрофон.



Последний не унимался и пообещал, что будет шуметь до тех пор, пока ему не включат микрофон. Пока шёл спор, у коммуниста закончилось время выступления. Он запросил ещё пять минут для выступления, общим голосованием было решено отказать.



Затем предоставили слово депутату Михаилу Гергенову. Тот долгое время не мог сказать и слова, поскольку Баир Цыренов криками требовал завершить своё выступление. В ответ Гергенов предложил вызвать полицию.



- Может, вызвать полицию и вывести из зала? – сказал Михаил Гергенов.



После этого был объявлен 15-минутный перерыв. Затем коммунисту всё же дали возможность высказаться. Баир Цыренов предложил тем, кому его выступление показалось оскорбительным, обратиться в комиссию по депутатской этике.



