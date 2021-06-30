 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 июня

29 июня

Популярное

На сессию Хурала Бурятии предложили вызвать полицию

На сессию Хурала Бурятии предложили вызвать полицию
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Из зала заседаний призвали выставить разгорячённого коммуниста

Сегодняшняя сессия Народного Хурала Бурятии проходит горячо. На правительственном часе эмоционально выступил представитель партии КПРФ Баир Цыренов. Он начал высказывать в адрес республиканских и российских властей негодование по поводу прививочной кампании и некоторых ковидных ограничений.

- Народ, который вы заставляете прививаться силой, он в таком состоянии, от вашего бездействия или ваших антинародных действий. В чём это заключается? В том, что этот народ не доверяет вам. Люди не верят, когда вы рекомендуете им привиться, они сразу воспринимают то, что вы их убить хотите, добить, уничтожить население России <…> - эмоционально говорил Баир Цыренов, - Это вы довели страну до такого состояния, это вам «неуд», и говорить: «Народ у нас такой, надо их всех заставить». Да сейчас допрыгаетесь своими этим отношением к людям. Вы уже допрыгались, люди умирают, люди болеют, и вы продолжаете усугублять это положение.

В какой-то момент громкое выступление Баира Цыренова прервали, отключив ему микрофон. Разгорячённый коммунист потребовал вернуть звук.

Председатель Народного Хурала Владимир Павлов в ответ на требования включить микрофон заявил, что так Цыренов нарушает депутатскую этику.

- Дайте мне договорить! – громко требовал коммунист.

- Вы нарушаете депутатскую этику, - ответил ему Владимир Павлов, – Вы применяете оскорбительные выражения. Успокойтесь, мы вам включим микрофон.

Последний не унимался и пообещал, что будет шуметь до тех пор, пока ему не включат микрофон. Пока шёл спор, у коммуниста закончилось время выступления. Он запросил ещё пять минут для выступления, общим голосованием было решено отказать.

Затем предоставили слово депутату Михаилу Гергенову. Тот долгое время не мог сказать и слова, поскольку Баир Цыренов криками требовал завершить своё выступление. В ответ Гергенов предложил вызвать полицию.

- Может, вызвать полицию и вывести из зала? – сказал Михаил Гергенов.

После этого был объявлен 15-минутный перерыв. Затем коммунисту всё же дали возможность высказаться. Баир Цыренов предложил тем, кому его выступление показалось оскорбительным, обратиться в комиссию по депутатской этике.

Народный Хурал депутаты Народного Хурала
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Прокуратура внесла представление главе района Бурятии
Прокуратура внесла представление главе района Бурятии
Власть, 30.06.2021
Также к ответственности привлекли директора спортивной школы
Алексей Цыденов назвал популистским требование прежнего пенсионного возраста
Алексей Цыденов назвал популистским требование прежнего пенсионного возраста
Власть, 30.06.2021
По оценке главы Бурятии, некоторые готовы набирать популярность за счёт нереалистичных идей
Глава Бурятии пояснил путаницу с самолётами «Байкал»
Глава Бурятии пояснил путаницу с самолётами «Байкал»
Власть, 30.06.2021
Путаница возникает из-за двух разных самолётов под названием «Байкал»
Глава Бурятии: «В пандемийный год справились с поставленными задачами»
Глава Бурятии: «В пандемийный год справились с поставленными задачами»
Власть, 30.06.2021
Алексей Цыденов отчитался о работе правительства за 2020 год  
Председателя Хурала Бурятии призвали «стать мужчиной»
Председателя Хурала Бурятии призвали «стать мужчиной»
Власть, 30.06.2021
Сессия парламента Бурятии началась со скандала
Бурятский министр выиграл награду Европейской конфедерации бокса
Бурятский министр выиграл награду Европейской конфедерации бокса
Власть, 29.06.2021
Вячеслава Дамдинцурунова объявили лучшим организатором 2019 года
В минимущества Бурятии назначен первый замминистра
В минимущества Бурятии назначен первый замминистра
Власть, 29.06.2021
Высокую должность получил бывший начальник отдела
Губернатор Иркутской области: «Я за исключительно добровольную вакцинацию»
Губернатор Иркутской области: «Я за исключительно добровольную вакцинацию»
Власть, 28.06.2021
Жители Иркутской области стали активнее прививаться
В Бурятии определились с начальником управления минюста
В Бурятии определились с начальником управления минюста
Власть, 28.06.2021
Прежний руководитель скоропостижно скончался
Улыбающиеся светофоры в Улан-Удэ могут привести к штрафу
Улыбающиеся светофоры в Улан-Удэ могут привести к штрафу
Власть, 28.06.2021
Ноу-хау, как выяснилось, не согласовали с ГИБДД
Глава Бурятии посетил красные зоны: «Очень тяжёлая картина»
Глава Бурятии посетил красные зоны: «Очень тяжёлая картина»
Власть, 28.06.2021
По словам Алексея Цыденова, особенно страшно видеть тяжело болеющих детей

В Бурятии экс-чиновник вернёт сумму взятки
В Бурятии экс-чиновник вернёт сумму взятки
Власть, 28.06.2021
За взятки он выдал водительские удостоверения трактористам 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^