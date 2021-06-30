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Главу Бурятии просят «капитально вложиться» в микрорайон Восточный

Главу Бурятии просят «капитально вложиться» в микрорайон Восточный
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
У жителей Восточного масса проблем

После отчёта главы Бурятии Алексея Цыденова о деятельности правительства за 2020 год депутат Игорь Марковец заострил внимание на проблеме микрорайона Восточный.

Игорь Марковец одной из причин нехватки инженерных кадров на Улан-Удэнском авиазаводе назвал плохую инфраструктуру в микрорайоне Восточный. По его словам, местная поликлиника нуждается в срочном капитальном ремонте – во время дождя вода течёт не только с потолка, но из стен.

- Пока ни в одну программу дальневосточной субсидии поликлиника не попала. Ни поликлиника, ни второй объект, который также требует капитальный ремонт, который находится в удручающем положении, центральный объект культуры, это дворец «Рассвет». Мы пытаемся помочь за счёт инфраструктурных денег, но это капитально не решает, - отметил Марковец.

Также в аварийном состоянии, по его словам, находится местный стадион. Ухудшилась транспортная доступность – для того, чтобы попасть в республиканскую больницу, людям приходится добираться с пересадками. Эта проблема усугубилась в период пандемии.

При этом больше половины всех сотрудников авиационного завода живут в микрорайоне Восточный.

- Возможна ли разработка отдельной программы по авиационному заводу как точки роста, экономической точки роста? Мы видим, какой огромный потенциал там есть. Если мы туда вложимся капитально, возможно, мы сможем решить и кадровые, и другие вопросы, - спросил депутат Игорь Марковец.

Глава Бурятии ответил, что возьмёт этот вопрос в работу.

- Возьму это как наказ, - сказал Алексей Цыденов.

глава Бурятии Алексей Цыденов депутаты Народного Хурала
 
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