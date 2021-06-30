У жителей Восточного масса проблем
После отчёта главы Бурятии Алексея Цыденова о деятельности правительства за 2020 год депутат Игорь Марковец заострил внимание на проблеме микрорайона Восточный.
Игорь Марковец одной из причин нехватки инженерных кадров на Улан-Удэнском авиазаводе назвал плохую инфраструктуру в микрорайоне Восточный. По его словам, местная поликлиника нуждается в срочном капитальном ремонте – во время дождя вода течёт не только с потолка, но из стен.
- Пока ни в одну программу дальневосточной субсидии поликлиника не попала. Ни поликлиника, ни второй объект, который также требует капитальный ремонт, который находится в удручающем положении, центральный объект культуры, это дворец «Рассвет». Мы пытаемся помочь за счёт инфраструктурных денег, но это капитально не решает, - отметил Марковец.
Также в аварийном состоянии, по его словам, находится местный стадион. Ухудшилась транспортная доступность – для того, чтобы попасть в республиканскую больницу, людям приходится добираться с пересадками. Эта проблема усугубилась в период пандемии.
При этом больше половины всех сотрудников авиационного завода живут в микрорайоне Восточный.
- Возможна ли разработка отдельной программы по авиационному заводу как точки роста, экономической точки роста? Мы видим, какой огромный потенциал там есть. Если мы туда вложимся капитально, возможно, мы сможем решить и кадровые, и другие вопросы, - спросил депутат Игорь Марковец.
Глава Бурятии ответил, что возьмёт этот вопрос в работу.
- Возьму это как наказ, - сказал Алексей Цыденов.
Главу Бурятии просят «капитально вложиться» в микрорайон Восточный
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
У жителей Восточного масса проблем
Алексей Цыденов отчитался о работе правительства за 2020 год
Сессия парламента Бурятии началась со скандала
Алексей Щепин крайне легко отделался по делу о превышении должностных полномочий
Вячеслава Дамдинцурунова объявили лучшим организатором 2019 года
Высокую должность получил бывший начальник отдела
Новый дом покрылся трещинами
Обустроить участки обязал суд
Жители Иркутской области стали активнее прививаться
Прежний руководитель скоропостижно скончался
Ноу-хау, как выяснилось, не согласовали с ГИБДД
По словам Алексея Цыденова, особенно страшно видеть тяжело болеющих детей
За взятки он выдал водительские удостоверения трактористам
Власть, 27.06.2021
Молодой общественник, который получил неожиданное приглашение, рассказал о кумовстве на госслужбе
Власть, 27.06.2021
Сейчас подростки и студенты после учёбы в основном тусуются в торговых центрах