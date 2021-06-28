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Губернатор Иркутской области: «Я за исключительно добровольную вакцинацию»

Губернатор Иркутской области: «Я за исключительно добровольную вакцинацию»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители Иркутской области стали активнее прививаться

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram ответил на жалобы на нехватку вакцины от коронавируса.

- Да, люди стали активнее прививаться и это хорошо. Со своей стороны делаем всё возможное, чтобы процесс вакцинации не прерывался. Работаем напрямую с авиаперевозчиками. Они помогают с максимально возможной срочностью доставлять препарат, - заявил Игорь Кобзев.

По данным трёхдневной давности, первый компонент препарата получили почти 345 тысяч человек. 263 тысячи человек полностью закончили вакцинацию. Это почти четверть от запланированного. «Немало. Но есть куда стремиться. Нужно 60 %», - пояснил Кобзев.

- Понимаю, что многие, возможно, устали от постоянных призывов к вакцинации. Но реальность такова — это лучшая возможность защитить себя от ковида. В идеале — вы вообще не заразитесь. А даже если это и произойдёт — болезнь будет протекать в лёгкой форме и без последствий. Тем не менее, я всегда выступал и сейчас выступаю за исключительно добровольную вакцинацию, - отметил губернатор.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан – от студентов и пенсионеров до учителей, чиновников и сотрудников сферы услуг.

коронавирус вакцинация
 
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