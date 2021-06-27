Глава Бурятии пригласил общественника на должность советника министра











В воскресенье, 27 июня глава Бурятии Алексей Цыденов на онлайн-встрече с молодёжью пригласил молодого общественника Цыденеши Болдоева стать советником министра спорта и молодёжной политики.Молодой человек представил главе концепцию своего видения организации молодёжной политики и взаимодействия региональной власти с молодёжью, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.- Я проводил опросы среди молодёжи, в кругу друзей, в социальных сетях на тему молодёжной политики. Для себя выделил четыре направления – со стороны молодёжи, со стороны семьи и государства. С каждой из этих сторон есть определённые трудности и недопонимания. У вчерашних студентов и школьников отсутствует чёткое планирование и цели, в семье происходит недопонимание. В структурах власти я бы отметил кумовство и отсутствие высокооплачиваемых вакансий для молодых специалистов, - рассказал общественник.Одним из его предложений в качестве помощи будущим молодым специалистам стало создание на базе добровольческих центров институтов наставничества.Алексей Цыденов, в свою очередь, отметил систематизированный подход Цыденеши Болдоева к реализации молодёжной политики. Он пригласил общественника на работу в минспорта Бурятии в качестве советника министра на общественных началах.- Замечательно было сказано, что для молодёжи, как правило, нет таких «вкусных» вакансий. Но на любом предприятии есть не только молодёжь, но и люди, которые там годами работают. И они тоже себя на предприятии как-то проявили, и на хорошую появившуюся вакансию идёт передвижение внутри. И это, на самом деле, ключевой фактор, который я постоянно говорю молодым – стремиться надо, дерзать надо, но и надо быть готовым на то, что сразу хороших позиций нет, нужно пробиваться снизу, и это естественный процесс роста. То, что сразу хочется иметь хорошую должность, хорошую работу – это похвальное стремление, но жизнь более призёмленная и всегда приходится начинать с чего-то. Взять меня, любого другого человека, все начинали с невеликих должностей, с маленьких зарплат, потом уже потихоньку шли вперёд. Правильно вы говорите, что есть определённое кумовство, но – это с одной стороны неизбежно, а с другой стороны в итоге побеждает тот, кто лучше работает. Работать с девяти до шести и двигаться вперед, так не получится. Работать надо чуть больше окружающих. Тогда и двигаться будешь чуть быстрее окружающих, - добавил глава республики.Цыденеши Болдоев, очевидно, примет предложение главы. Он ответил: «Хорошо, спасибо».