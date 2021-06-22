Глава Бурятии назначил первого замминистра образования

Новый первый замминистра образования пришла из ВСГУТУ
В Бурятии назначили первого заместителя министра образования и науки Бурятии – председателя комитета по науке и профессиональному образованию. Им стала Наталья Сандакова. Прежде она трудилась проректором по социальной и воспитательной работе ВСГУТУ. Также занимает пост одного из трёх сопредседателей регионального штаба ОНФ в Бурятии.
Постановление о назначении глава Бурятии Алексей Цыденов подписал сегодня, 21 июня. С этой даты Сандакова приступила к новой работе.
- Назначить Сандакову Наталью Юрьевну на должность первого заместителя министра образования и науки Республики Бурятия – председателя комитета по науке и профессиональному образованию с испытательным сроком один год и заключить с ней служебный контракт. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе, который подписал глава республики Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», о грядущем назначении Натальи Сандаковой стало известно в начале июня.
На пост первого замминистра претендовали 13 человек. Должность стала вакантной после того, как в марте 2021 года уволилась в связи с выходом на пенсию Галина Фомицкая.
Справка:
Наталья Сандакова родилась 23 октября 1973 года в Улан-Удэ.
В 1996 году окончила с отличием Восточно-Сибирский государственный технологический университет по специальности «Машины и аппараты лёгкой промышленности и бытового обслуживания».
Трудовую деятельность начала в 1996 году. Прошла путь от ассистента до доцента кафедры «Экономика, организация и управление производством». В 2021 году назначена на должность проректора по социальной и воспитательной работе ВСГУТУ. Также является одним из трёх сопредседателей регионального штаба ОНФ в Бурятии.
В 2003 году стала кандидатом экономических наук, в 2019-м – доктором экономических наук.
Награждена грамотой «За заслуги в профессиональной деятельности и плодотворный труд в системе высшей школе» министерства образования и науки Бурятии в 2021 году.
Замужем, имеет двоих сыновей.
Глава Бурятии назначил первого замминистра образования
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