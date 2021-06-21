По словам министра труда и социальной защиты, отстранение действует на тот период, на который вводится обязательная вакцинация
Глава минтруда Антон Котяков сообщил, что сотрудников предприятий можно отстранить от работы при отказе вакцинироваться от коронавируса, сообщает «Коммерсантъ».
- Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинации для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить,— цитирует Котякова ТАСС.
По словам министра, отказ от вакцинации без объективных причин может повлечь отстранение от исполнения обязанностей на тот период, на который вводится обязательная вакцинация, без сохранения зарплаты.
В нескольких регионах России введена обязательная вакцинация для сотрудников предприятий. В Бурятии в конце прошлой недели официально подтвердили планы по введению обязательной вакцинации от коронавируса.
Минтруд заявил о законности отстранения от работы за отказ от вакцинации
Власть, Фото:
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