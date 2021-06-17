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Известных людей Бурятии превратили в героев мультфильмов

Известных людей Бурятии превратили в героев мультфильмов
Власть, 
Пользователи обсуждают, как выглядели бы политики Бурятии, если бы жили в аниме-мире

Бурятские политики «преобразились»: с помощью приложения Voilà AI Artist известные люди превратились в персонажей диснеевских мультфильмов. Сделал это, пропустив снимки через приложение, волонтёр, обладатель звания «Супергерой года» Александр Афонин.

- Как выглядели бы наши политики Бурятии, если бы они жили в аниме-мире! И снова простите меня, дорогие друзья! – написал он в соцсети.

С помощью необычного приложения Афонин преобразил главу Бурятии Алексея Цыденова, депутатов Народного Хурала Оксану Бухольцеву, Виктора Малышенко, вице-спикера Хурала Татьяну Мантатову, министра спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова, а также телеведущего Батодалая Багдаева.







- Все такие красивые, глаза добрые-добрые, - отреагировала на своё преображение Татьяна Мантатова.

- Батодалай Багдаев прям лапочка, - отметила Оксана Бухольцева.

Депутат Улан-Удэнского горсовета Денис Гармаев в комментариях отметил: «Так-то все узнаваемые красавчики получились».

Эти фотографии также появились в паблике buryatia_online. Пользователи отмечают, что все получились «няшными»: «Все симпатяги», «Какие все хорошие, даже ругаться не хочется», «Прикольно», «Все такие красивые, глаза добрые-добрые», «Хорошенькие! Няшные (или это слово уже не в обиходе?)», «А Батоха самый няшный», «Вячеслав и так мультяшный» и т.д.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в начале весны пользователи Бурятии «оживляли» фотографии с помощью «взорвавшего» интернет приложения.


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