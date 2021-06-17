Известных людей Бурятии превратили в героев мультфильмов

Бурятские политики «преобразились»: с помощью приложения Voilà AI Artist известные люди превратились в персонажей диснеевских мультфильмов. Сделал это, пропустив снимки через приложение, волонтёр, обладатель звания «Супергерой года» Александр Афонин.
- Как выглядели бы наши политики Бурятии, если бы они жили в аниме-мире! И снова простите меня, дорогие друзья! – написал он в соцсети.
С помощью необычного приложения Афонин преобразил главу Бурятии Алексея Цыденова, депутатов Народного Хурала Оксану Бухольцеву, Виктора Малышенко, вице-спикера Хурала Татьяну Мантатову, министра спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова, а также телеведущего Батодалая Багдаева.
- Все такие красивые, глаза добрые-добрые, - отреагировала на своё преображение Татьяна Мантатова.
- Батодалай Багдаев прям лапочка, - отметила Оксана Бухольцева.
Депутат Улан-Удэнского горсовета Денис Гармаев в комментариях отметил: «Так-то все узнаваемые красавчики получились».
Эти фотографии также появились в паблике buryatia_online. Пользователи отмечают, что все получились «няшными»: «Все симпатяги», «Какие все хорошие, даже ругаться не хочется», «Прикольно», «Все такие красивые, глаза добрые-добрые», «Хорошенькие! Няшные (или это слово уже не в обиходе?)», «А Батоха самый няшный», «Вячеслав и так мультяшный» и т.д.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в начале весны пользователи Бурятии «оживляли» фотографии с помощью «взорвавшего» интернет приложения.