Меньше замов у министра природных ресурсов и экологии Бурятии всё же не станет
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 июня с поста замминистра природных ресурсов Бурятии была уволена Марина Капустина. Одновременно с этим была сокращена и её должность.
Однако, как выяснилось сегодня, меньше заместителей у министра природных ресурсов Бурятии всё равно не станет. Взамен сокращённой должности замминистра появилась другая.
Исчезла должность замминистра природных ресурсов – председателя комитета государственной политики в сфере лесных отношений и сохранения биоразнообразия. Взамен появилась должность замминистра – председателя комитета государственной политики в сфере природопользования.
- В начале года министерство природных ресурсов Бурятии было переименовано в министерство природных ресурсов и экологии, в связи с чем произошли изменения и в структуре ведомства. Ранее комитет, который возглавляла Марина Капустина, назывался комитет государственной политики в сфере лесных отношений и сохранения биоразнообразия, сегодня его название – комитет государственной политики в сфере природопользования. Поэтому должность председателя старого комитета была сокращена, но Марине Капустиной было предложено занять должность заместителя министра - председателя нового комитета по природопользованию. Она приняла решение уйти, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Конкурс среди кандидатов на пост заместителя министра - председателя комитета государственной политики в сфере природопользования будет объявлен в скором времени.
В минприроды Бурятии сократили одну должность замминистра и ввели другую
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