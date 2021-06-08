Главный судебный пристав Бурятии проведёт приём в Кабанске

Власть, Фото: сайт УФССП по РБ

Пётр Ертанов отправится в рабочую поездку в Кабанский район



Главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов в ходе рабочей поездки встретится с жителями Кабанского района.



Приём населения состоится 10 июня с 14 до 15 часов в Кабанском районном отделении судебных приставов по адресу: село Кабанск, ул. Октябрьская, д. 20.



Жители района смогут задать вопросы в сфере исполнения судебных решений и актов иных уполномоченных органов, а также соблюдения судебными приставами-исполнителями законодательства об исполнительном производстве.



Предварительная запись доступна с помощью электронного сервиса «Запись на приём» на официальном сайте управления федеральной службы судебных приставов по Бурятии.

