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Главный судебный пристав Бурятии проведёт приём в Кабанске

Главный судебный пристав Бурятии проведёт приём в Кабанске
Власть,  Фото:сайт УФССП по РБ
Пётр Ертанов отправится в рабочую поездку в Кабанский район

Главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов в ходе рабочей поездки встретится с жителями Кабанского района.

Приём населения состоится 10 июня с 14 до 15 часов в Кабанском районном отделении судебных приставов по адресу: село Кабанск, ул. Октябрьская, д. 20.

Жители района смогут задать вопросы в сфере исполнения судебных решений и актов иных уполномоченных органов, а также соблюдения судебными приставами-исполнителями законодательства об исполнительном производстве.

Предварительная запись доступна с помощью электронного сервиса «Запись на приём» на официальном сайте управления федеральной службы судебных приставов по Бурятии. 
судебные приставы прием граждан
 
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