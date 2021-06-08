Пётр Ертанов отправится в рабочую поездку в Кабанский район
Главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов в ходе рабочей поездки встретится с жителями Кабанского района.
Приём населения состоится 10 июня с 14 до 15 часов в Кабанском районном отделении судебных приставов по адресу: село Кабанск, ул. Октябрьская, д. 20.
Жители района смогут задать вопросы в сфере исполнения судебных решений и актов иных уполномоченных органов, а также соблюдения судебными приставами-исполнителями законодательства об исполнительном производстве.
Предварительная запись доступна с помощью электронного сервиса «Запись на приём» на официальном сайте управления федеральной службы судебных приставов по Бурятии.
Главный судебный пристав Бурятии проведёт приём в Кабанске
Власть, Фото:
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