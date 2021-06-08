Автомобили на асфальтовых «волнах» легко могут опрокинуться
В Бичурском районе Бурятии прокуратура во время совместной с ГИБДД проверки обнаружила «волны» на дороге «Мухоршибирь-Бичура-Кяхта».
- Вопреки нормативным требованиям, на участке автодороги «Мухоршибирь-Бичура-Кяхта» имелось волнообразование, что негативным образом влияло на безопасность дорожного движения, - сообщили в прокуратуре республики.
Эта дорога является региональной, ответственность за неё лежит на ГУ «Управление региональных автомобильных дорог Бурятии». Прокуратура внесла в управление представление. Лишь после этого нарушения были устранены: произведены работы по планировке проезжей части.
Асфальтовые «волны» чаще всего образуются в результате подвижек промёрзшего грунта во время весны. Автомобили на них при езде «скачут», что грозит опрокидыванием машин.
Прокуратура Бурятии обнаружила «волны» на дороге
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 08.06.2021
Автомобили на асфальтовых «волнах» легко могут опрокинуться
Власть, 08.06.2021
«Всё правильно», - признал Алексей Цыденов
Заказчик ошибся при установлении дополнительных требований к подрядчику
Жаргал Цыбиков проведёт в СИЗО почти всё лето
Дизайнер-модельер Дыжит Мантурова воссоздала костюм тункинских бурят
Гособвинение запрашивало для Баира Жамбалова более жёсткое наказание
Ранее она занимала должность заведующей приёмного отделения в читинской больнице
Сергей Ханхареев просит сделать правильный выбор между развлечениями и здоровьем
На полях Петербургского экономического форума решали вопросы от сборки судов в Бурятии до захода в Улан-Удэ крупнейшего застройщика страны
Администрация района решила незаконно лишить земли арендатора
Власть, 06.06.2021
Ирина Ахандаева возглавила региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ
Власть, 04.06.2021
В федеральный проект «Чистый воздух» попадут два города и один посёлок Бурятии
Главным архитектором Бурятии станет тот, кто прежде отвечал за архитектуру в Улан-Удэ
Обвиняемой вменяется получение взятки от представителя застройщика
Из штольни смогли выбраться семь человек