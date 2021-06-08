Прокуратура Бурятии обнаружила «волны» на дороге

Автомобили на асфальтовых «волнах» легко могут опрокинуться



В Бичурском районе Бурятии прокуратура во время совместной с ГИБДД проверки обнаружила «волны» на дороге «Мухоршибирь-Бичура-Кяхта».



- Вопреки нормативным требованиям, на участке автодороги «Мухоршибирь-Бичура-Кяхта» имелось волнообразование, что негативным образом влияло на безопасность дорожного движения, - сообщили в прокуратуре республики.



Эта дорога является региональной, ответственность за неё лежит на ГУ «Управление региональных автомобильных дорог Бурятии». Прокуратура внесла в управление представление. Лишь после этого нарушения были устранены: произведены работы по планировке проезжей части.



Асфальтовые «волны» чаще всего образуются в результате подвижек промёрзшего грунта во время весны. Автомобили на них при езде «скачут», что грозит опрокидыванием машин.

