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Бурятия и Росприроднадзор подписали соглашение по «Чистому воздуху»

Бурятия и Росприроднадзор подписали соглашение по «Чистому воздуху»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В федеральный проект «Чистый воздух» попадут два города и один посёлок Бурятии

3 июня на Петербургском международном экономическом форуме глава Бурятии Алексей Цыденов подписал меморандум о взаимодействии с Росприроднадзором о реализации федерального проекта «Чистый воздух».

- Бурятия и Росприроднадзор будут взаимодействовать в целях включения Улан-Удэ, города Гусиноозёрск и посёлка Селенгинск в федеральный проект «Чистый воздух». В частности, по реализации эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в целях улучшения качества атмосферного воздуха в этих трёх населённых пунктах, - сообщили в правительстве Бурятии.

Меморандум также предполагает долгосрочное и эффективное взаимодействие по созданию рабочих групп для выработки оптимальных решений по его реализации.

«Чистый воздух» входит в национальный проект «Экология», который разработан в соответствии с указом президента России «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года».

Как сообщал «Байкал-Dailу», в федеральный проект «Чистый воздух» попадают населённые пункты России, которым в первую очередь нужны меры для улучшения качества атмосферного воздуха. Эти города получают федеральное финансирование, и весьма неплохое, для решения своей проблемы.

В Улан-Удэ более 67 тысяч частных домов, 6 тысяч автономных котельных юридических лиц отапливаются углём и дровами. Концентрация бензапирена в атмосфере прошлой зимой превышала допустимое значение в 30 раз. При этом сложное геофизическое расположение Улан-Удэ не даёт грязному воздушному одеялу рассеяться. Из-за этого каждой зимой в городе возникает проблема грязного воздуха.

О намерении включиться в проект глава Бурятии Алексей Цыденов заявил ещё в начале 2020 года. «Сам форточки не открываю», - сказал тогда он, комментируя проблему загрязнения.

В феврале в Улан-Удэ представили комплексный план участника федерального проекта «Чистый воздух».

Росприроднадзор Чистый воздух экология загрязнение воздуха
 
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