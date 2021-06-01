Советник главы Бурятии раскритиковал выбор скульптуры для аэропорта

«Вместо символа гостеприимства и радушия - разъярённый воин!» - высказался советник главы
Советник главы Бурятии Александр Васильев высказался по итогам конкурса на лучший эскиз скульптуры для аэропорта «Байкал».
Как сообщал «Байкал-Daily», победителями конкурса стали известные архитектор и скульптор Вячеслав Бухаев и Матвей Макушин. Именно их скульптурная композиция вскоре появится на территории аэропорта. Архитектор и скульптор представили проект под названием «Красные ворота» - скульптурную композицию «Гэсэр». Бронзовая золочёная статуя героя бурятского эпоса венчает колонну, декорированную капителью и символическим хадаком.
Победители получат денежный приз в 200 тысяч рублей и возможность заключения с ним договора на изготовление и установку композиции.
- Вот при всём уважении к Вячеславу Борисовичу, его творчеству и регалиям, совершенно не разделяю мнения почтенной конкурсной комиссии. С моей (пусть и дилетантской) точки зрения, не очень вяжется с парадными вратами республики, провозглашающей серьёзные туристические амбиции, этот монумент. Но ведь невозможно было придумать композицию, более несоответствующую встрече желанных гостей. Вместо символа гостеприимства и радушия - разъярённый воин! – возмутился Александр Васильев.
- И от кого он отстреливается, от прибывших в Бурятию «понаехавшихтут»? А куда уносит его боевой конь? В аэропорт... и подальше от «таёжной, озёрной и степной»? - недоумевает он.
В комментариях пользователи поддержали мнение Александра Васильева. Они отмечают, что скульптура, несомненно, красивая, но на территории аэропорта, не совсем подходящая. По их мнению, стрелы и воины не слишком вяжутся с идеей гостеприимства.
- В аэропорту, мне кажется, что-то другое должно быть, олицетворяющее гостеприимство и радушие, мир и гармонию царящую на территории региона, единство двух мировых религий, - выразил мнение пользователь.
- Мне кажется – необязательно величие. Поставить бронзовую семью – папа, мама и ребёнок со светлыми улыбками. И без постаментов, - поделился другой житель Бурятии.
Советник главы Бурятии раскритиковал выбор скульптуры для аэропорта
Власть, Фото:
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