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Аэропорт Улан-Удэ украсит скульптура Гэсэра

Аэропорт Улан-Удэ украсит скульптура Гэсэра
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Из 17 вариантов скульптур для аэропорта «Байкал» выбрали лучшую

Сегодня, 1 июня, стали известны победители конкурса на лучший эскиз скульптуры для аэропорта «Байкал». Вскрыли конверты и объявили победителей на традиционном брифинге, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Победителями конкурса стали известные архитектор и скульптор Вячеслав Бухаев и Матвей Макушин. Именно их скульптурная композиция вскоре появится на территории аэропорта.

Победители представили проект под названием «Красные ворота» - скульптурную композицию «Гэсэр». Бронзовая золочёная статуя героя бурятского эпоса венчает колонну, декорированную капителью и символическим хадаком.

Второе место занял скульптор и оружейник Жигжит Баясхаланов, третье – архитектор-художник Джейран Уланов и Юрий Эрдынеев.

Победители получат денежный приз в 200 тыс рублей и возможность заключения с ним договора на изготовление и установку композиции. За второе место предусмотрен денежный приз – 100 тыс рублей, за третье – 50 тыс рублей.

Конкурс длился с начала марта до 14 мая. Для непредвзятой оценки все конкурсные работы были представлены под индивидуальным шифром.

С 18 до 27 мая все 17 конкурсных работ были представлены на специальной выставке в музее истории города Улан-Удэ.

Решение о проведении конкурса на лучший эскиз скульптурной композиции было принято на заседании архитектурного совета при главе Бурятии Алексее Цыденова в июле 2020 года при рассмотрении проекта строительства нового аэровокзального комплекса на территории аэропорта «Байкал».

Аэропорт "Байкал" скульптура
 
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