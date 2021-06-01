Из 17 вариантов скульптур для аэропорта «Байкал» выбрали лучшую
Сегодня, 1 июня, стали известны победители конкурса на лучший эскиз скульптуры для аэропорта «Байкал». Вскрыли конверты и объявили победителей на традиционном брифинге, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
Победителями конкурса стали известные архитектор и скульптор Вячеслав Бухаев и Матвей Макушин. Именно их скульптурная композиция вскоре появится на территории аэропорта.
Победители представили проект под названием «Красные ворота» - скульптурную композицию «Гэсэр». Бронзовая золочёная статуя героя бурятского эпоса венчает колонну, декорированную капителью и символическим хадаком.
Второе место занял скульптор и оружейник Жигжит Баясхаланов, третье – архитектор-художник Джейран Уланов и Юрий Эрдынеев.
Победители получат денежный приз в 200 тыс рублей и возможность заключения с ним договора на изготовление и установку композиции. За второе место предусмотрен денежный приз – 100 тыс рублей, за третье – 50 тыс рублей.
Конкурс длился с начала марта до 14 мая. Для непредвзятой оценки все конкурсные работы были представлены под индивидуальным шифром.
С 18 до 27 мая все 17 конкурсных работ были представлены на специальной выставке в музее истории города Улан-Удэ.
Решение о проведении конкурса на лучший эскиз скульптурной композиции было принято на заседании архитектурного совета при главе Бурятии Алексее Цыденова в июле 2020 года при рассмотрении проекта строительства нового аэровокзального комплекса на территории аэропорта «Байкал».
Аэропорт Улан-Удэ украсит скульптура Гэсэра
Общество, Фото:
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