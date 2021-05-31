Бурятию предложили объединить с двумя регионами

Петиция появилась на сайте change.org
На сайте change.org несколько дней назад появилась любопытная петиция. Александр Закондырин предлагает объединить Бурятию, Забайкальский край и Амурскую область в Бурято-Амурскую Республику (БАР).
- Забайкалье и Бурятия – это уникальные регионы, где богатейшие залежи ископаемых соседствуют с ценнейшими природными ресурсами, и они всегда будут иметь стратегическое значение. У обоих субъектов есть всё, чтобы войти в топ процветающих регионов страны. Но вместо процветания и Забайкалье, и Бурятия стабильно занимают последние места в рейтингах по уровню и качеству жизни. Ни в одном другом субъекте РФ не наблюдается такого разрыва между богатством недр и бедностью населения. Эффективным механизмом повышения уровня и качества жизни является укрупнение регионов. Предлагаем объединить Бурятию, Забайкальский край и Амурскую область в Бурято-Амурскую Республику (БАР), - смело заявляет автор петиции.
Среди аргументов в пользу объединения он назвал увеличение федеральных дотаций. По его мнению, Бурято-Амурская Республика станет крупнейшим регионом России после Якутии, и такому мегасубъекту положено соразмерное федеральное финансирование. «Это позволит направить дополнительные деньги на важные социально-экономические цели», - считает Закондырин.
- Газификация. Объединение сетей регионов удешевит создание планов газификации населённых пунктов, особенно после президентского решения о бесплатной газификации, - также один из его аргументов.
Ещё один аргумент - снижение стоимости топлива. «Стоимость бензина всех марок в настоящее время делает нерентабельным сельхозработы и грузоперевозки. Централизация поставок снизит стоимость топлива, что подтолкнёт экономическое развитие», - пишет Александр Закондырин.
На сегодня никто, кроме самого Закондырина, петицию не подписал.
Как сообщал «Байкал-Daily», относительно недавно вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что число регионов в России следует сократить. Он считает, что 85 регионов в стране не нужны. При этом Хуснуллин пояснил, что его слова являются лишь «мнением», а не официальной позицией, согласованной с правительством.
Бурятию предложили объединить с двумя регионами
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