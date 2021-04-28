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Вице-премьер РФ предложил сократить число регионов

Вице-премьер РФ предложил сократить число регионов
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Прежде Бурятию не раз предлагали объединить с Иркутской областью или Забайкальем

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что число регионов в России следует сократить, передаёт РИА Новости.

- Я считаю, что 85 регионов нам не нужно, — сказал Хуснуллин, выступая на XXII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества.

При этом он подчеркнул, что его слова являются лишь «мнением», а не официальной позицией, согласованной с правительством.

- Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат, — цитирует вице-премьера РБК.

По словам Хуснуллина, такие регионы, как Еврейская автономная область, необходимо объединять с соседями, «и пусть губернаторы ими занимаются». «Или Курган — почему курганцы должны жить хуже тюменцев? У одних есть нефтяные доходы, у других нет, у нас что, это жители другой страны?» — добавил Хуснуллин.

- У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы, — сказал вице-премьер.

Объединение регионов в России происходило с 2003 по 2008 год при активной поддержке федерального центра. Тогда, в частности, были объединены Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ в Забайкальский край, а к Иркутской области присоединился Усть-Ордынский Бурятский автономный округ.

В 2010 году в СМИ были представлены идеи по объединению Бурятии и Забайкальского края. В 2016 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости укрупнять регионы. Тогда среди опрошенных бурятских политиков прозвучала столь необычная мысль, что Бурятии было бы неплохо объединиться с Якутией. Ранее также обсуждалось предложение о Байкальской республике – его учёные, впрочем, раскритиковали.

регионы
 
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