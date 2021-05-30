Глава Бурятии анонсировал запуск первого национального телеканала
Как сообщал «Байкал-Dailу», в воскресенье, 30 мая, выйдет в эфир первый круглосуточный телеканал на бурятском языке «Буряад ТВ». Об этом событии напомнил на своей странице в Facebook глава Бурятии Алексей Цыденов.
- В День образования Республики Бурятии выйдет в эфир первый круглосуточный телеканал, вещающий преимущественно на бурятском языке - «Буряад ТВ». Не побоюсь громких слов - это поистине историческое событие для всех нас - жителей Бурятии, земляков, живущих в разных уголках земного шара! – поделился глава.
Алексей Цыденов высказал пожелания телеканалу:
- Я желаю «Буряад ТВ» быть интересным, современным, создавать такие передачи, которые буду востребованы зрителями! Уверен, что Буряад ТВ внесет большой вклад в деле сохранения и развития бурятской культуры и языка!
В 12.00 в воскресенье абоненты Ростелекома могут включить 750 кнопку и начать просмотр. Для всех остальных сайт телеканала будет вести круглосуточную трансляцию на сайте buryad.tv. В июне телеканал появится также в кабельных сетях МТС и Стрела Телеком / Дом.ру.
- «Буряад ТВ» субагтаа амжалта хусэе! Урагшаа! (Пожелаем успеха бурятскому телевидению - ред.) – заключил Алексей Цыденов.
Ранее запуск национального телеканала планировался на Сагаалган, 12 февраля. Однако был отложен из-за затянувшегося процесса получении лицензии на вещание. Лицензия была получена 25 мая, а запуск решили приурочить ко Дню Республики Бурятия, который отмечается 30 мая.
«Буряад ТВ» будет вещать 168 часов в неделю - 24 часа все семь дней недели.
Алексей Цыденов высказал пожелания бурятскому телеканалу
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