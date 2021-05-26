Зампреда правительства Бурятии просят обратить внимание на дорогу в Нурселении

Власть, Фото: страница Евгения Луковникова

Просьбу написали на странице зампреда правительства



Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников на своей странице в Facebook сообщил о ремонте дороге в селе Куйтун Тарбатагайского района. Здесь уложат новый асфальт на главной сельской улице.



- А в селе Куйтун Тарбагатайского района дорожники приступили к ремонту главной улицы - улицы Ленина. Ее протяженность более 2 километров. Рабочие начали фрезеровку старого асфальта. На участке заменят дорожное полотно, установят знаки, пешеходные ограждения, нанесут разметку. Для пешеходов оборудуют тротуары, - сообщил Евгений Луковников.



В комментариях к посту отметилась жительница пригорода Улан-Удэ.



- Хорошо, что строятся дороги. В Нурселении Иволгинского района очень плохая дорога, будет время, обратите, пожалуйста, внимание, - написала женщина.



Пока Луковников никак не отреагировал на этот комментарий.

