Просьбу написали на странице зампреда правительства
Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников на своей странице в Facebook сообщил о ремонте дороге в селе Куйтун Тарбатагайского района. Здесь уложат новый асфальт на главной сельской улице.
- А в селе Куйтун Тарбагатайского района дорожники приступили к ремонту главной улицы - улицы Ленина. Ее протяженность более 2 километров. Рабочие начали фрезеровку старого асфальта. На участке заменят дорожное полотно, установят знаки, пешеходные ограждения, нанесут разметку. Для пешеходов оборудуют тротуары, - сообщил Евгений Луковников.
В комментариях к посту отметилась жительница пригорода Улан-Удэ.
- Хорошо, что строятся дороги. В Нурселении Иволгинского района очень плохая дорога, будет время, обратите, пожалуйста, внимание, - написала женщина.
Пока Луковников никак не отреагировал на этот комментарий.
Зампреда правительства Бурятии просят обратить внимание на дорогу в Нурселении
Власть, Фото:
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