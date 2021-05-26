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Зампреда правительства Бурятии просят обратить внимание на дорогу в Нурселении

Зампреда правительства Бурятии просят обратить внимание на дорогу в Нурселении
Власть,  Фото:страница Евгения Луковникова
Просьбу написали на странице зампреда правительства

Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников на своей странице в Facebook сообщил о ремонте дороге в селе Куйтун Тарбатагайского района. Здесь уложат новый асфальт на главной сельской улице.

- А в селе Куйтун Тарбагатайского района дорожники приступили к ремонту главной улицы - улицы Ленина. Ее протяженность более 2 километров. Рабочие начали фрезеровку старого асфальта. На участке заменят дорожное полотно, установят знаки, пешеходные ограждения, нанесут разметку. Для пешеходов оборудуют тротуары, - сообщил Евгений Луковников.

В комментариях к посту отметилась жительница пригорода Улан-Удэ.

- Хорошо, что строятся дороги. В Нурселении Иволгинского района очень плохая дорога, будет время, обратите, пожалуйста, внимание, - написала женщина.

Пока Луковников никак не отреагировал на этот комментарий.
дорожный ремонт дороги
 
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