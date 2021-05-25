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В Бурятии проведут приём прокуратура и природоохранная прокуратура

В Бурятии проведут приём прокуратура и природоохранная прокуратура
Власть, 
Приём граждан состоится в Усть-Баргузине

Заместитель Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Ирина Чистякова и заместитель прокурора Бурятии Светлана Козлова проведут личный приём граждан и предпринимателей в Баргузинском районе Республики Бурятия.

Мероприятие состоится 26 мая по адресу: посёлке Усть-Баргузин, улица Ленина, д. 71 (в администрации ФГБУ «Заповедное Подлеморье»).

Желающим следует заранее уведомить о личном прибытии и своих вопросах по телефону: 8 (3012) 44-54-05.

Заявителям при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.


прием граждан прокуратура
 
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