В Бурятии чиновник начислял себе завышенную зарплату

Проверка установила, что сотрудник администрации Баунтовского эвенкийского района подавал бюджетные заявки на оплату своего труда в размере в размере, превышающем тот, что предусмотрен штатным расписанием. На основании данных заявок этому сотруднику администрации за период с 2014 по 2020 годы выплачивали заработную плату в повышенном размере. Всего он незаконно получил более 4,5 млн. рублей.







Сейчас данный сотрудник уже не работает в администрации района.



В Баунтовском районе Бурятии прокуратура вскрыла нарушение бюджетного законодательства при оплате труда сотрудников администрации.Баунтовский районный суд принял решение о взыскании неправомерно полученных бюджетных средств. Пока виновник добровольно заплатил только 22 тысячи рублей.Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.