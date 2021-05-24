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В Бурятии чиновник начислял себе завышенную зарплату

В Бурятии чиновник начислял себе завышенную зарплату
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Незаконно получено более 4,5 млн. рублей

В Баунтовском районе Бурятии прокуратура вскрыла нарушение бюджетного законодательства при оплате труда сотрудников администрации.

Проверка установила, что сотрудник администрации Баунтовского эвенкийского района подавал бюджетные заявки на оплату своего труда в размере в размере, превышающем тот, что предусмотрен штатным расписанием. На основании данных заявок этому сотруднику администрации за период с 2014 по 2020 годы выплачивали заработную плату в повышенном размере. Всего он незаконно получил более 4,5 млн. рублей.

Сейчас данный сотрудник уже не работает в администрации района.

Баунтовский районный суд принял решение о взыскании неправомерно полученных бюджетных средств. Пока виновник добровольно заплатил только 22 тысячи рублей.

Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.


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