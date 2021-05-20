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У заместителей мэра Улан-Удэ двукратный разрыв в доходах

У заместителей мэра Улан-Удэ двукратный разрыв в доходах
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
У некоторых заместителей мэра имеются по две машины

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков задекларировал за 2020 года доход в 8,9 млн рублей. К слову, это более чем три миллиона рублей выше, чем у главы Бурятии Алексея Цыденова. В администрации города пояснили, что увеличение суммы, задекларированной мэром, связано с доходом от ценных бумаг, банковских вкладов и сделок на финансовых рынках.

Недавно сведения о доходах за 2020 год опубликовали также заместители мэра Улан-Удэ. Разрыв в суммах между первым и последним местом оказался почти двукратный.

Самый богатый

Лидером оказался первый заместитель мэра Олег Екимовский. Он задекларировал за прошлый год 2,5 млн рублей, его жена принесла свыше 670 тысяч. На супругов не зарегистрировано никакой недвижимости, в пользовании у них обоих - жилой дом в 108,8 квадратов и земельный участок.

У Екимовского нет машины, а у жены имеется «Ниссан Teana».

На втором месте зам по социалке

Следующей в рейтинге по доходам стала заместитель мэра – председатель комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова. Её годовой доход составляет 2,2 млн.

Она владеет двумя квартирами – в 47 квадратов (1/2 доли), 35 квадратов.

Главный по городскому хозяйству

Заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев задекларировал по итогам 2020 года доход в 2,1 млн, жена – более полумиллиона.

Супружеская чета владеет квартирой в 71,7 квадратов (общая совместная). В индивидуальной собственности у жены также земельный участок, жилой дом (180 кв.м.) и квартира в 37,1 квадратов.

На Гашева зарегистрированы транспортные средства: машины Toyota Land Cruiser, Hyundai Solaris, маломерное моторное судно «Прогресс-4», а также автомобильный прицеп «Сибирь». Жена ездит на авто Hyundai Creta.

Также ездит на «Лэнд Крузер»

Доход заместителя мэра – председателя комитета по строительству Жамсо Гармаева составил 2 млн., его вторая половина заработала за год 141 тысячу рублей.

В собственности у Гармаева – земельный участок, гараж и квартира (1/2 доли) в 85,6 квадратов. Жена владеет земельным участком и гаражом.

Заммэра ездит на автомобиле Toyota Land Cruiser 200.

Меньше всех

Что касается заммэра – руководителя аппарата администрации - Николая Намсараева, то он задекларировал годовой доход в 1,3 млн, его супруга – 271 тысячу. В совместной собственности у них - земельный участок (общая долевая 1/2), дом (общая долевая 1/2) в 93,6 квадратов, квартира в 68,6 квадратов (общая совместная).

Помимо этого, его жена владеет домом и участком.

На Николая Намсараева зарегистрированы две машины – «Рено Аркана» и Hyundai Solaris.

О доходах заместителя мэра – председателя комитета по финансам Татьяны Базякиной не удалось узнать: на сайте опубликованы сведения о её доходах за 2019 год. Впрочем, срок подачи декларации - до 28 мая, так что данные скоро будут опубликованы.

Ранее также были опубликованы данные о доходах депутатов Народного Хурала. Самым богатым вновь стал бизнесмен Михаил Гергенов, но в топе оказались любопытные изменения. Также выяснилось, что большинство депутатов Хурала ездят на «Лэнд Крузерах».



администрация Улан-Удэ доходы
 
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