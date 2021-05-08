Депутаты Хурала Бурятии предпочитают «Лэнд Крузеры»

Декларации о доходах депутатов Народного Хурала показали, на чём они предпочитают передвигаться
Ранее депутаты Народного Хурала раскрыли доходы за 2020 года. Рейтинг самых богатых вновь возглавил гендиректор ООО «Семья», Михаил Гергенов, задекларировавший более 50,8 млн рублей. На втором месте управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых, на третьем гендиректор ООО «Промпроектмонтаж» Аркадий Цыбиков. В целом прошлый коронавирусный год существенно сказался на бизнесменах-депутатах, у многих из которых доход существенно просел. Так, внезапно вылетели из топ-10 самых богатых членов Хурала владелец группы компаний «Смит» Геннадий Доржиев и гендиректор ООО «АвтоДом» Сергей Пашинский.
Пешком и на маршрутках
Впрочем, с транспортом у большинства депутатов по-прежнему всё в порядке. Из 65 депутатов лишь 11 ни сами не владеют машинами, ни их супруги. Впрочем, реальных «безлошадных» депутатов и того меньше. В списке тех, кто официально не владеет транспортом, есть, например, Баир Жамбалов. А ведь всем известно, что он ездил на внедорожнике своего родственника (тот самом, который насмерть сбил 17-летнюю девушку у села Батурино). Также никакой транспорт не зарегистрирован на лидера справороссов Иринчея Матханова и на его жену, крупного отельера Дариму Матханову. Смеем предположить, что они также вряд ли они передвигаются по городу на маршрутках. Тоже наверняка касается и официально безтранспортного основателя компании «Славия-Тех» Андреяна Зыбынова.
Помимо них, машин нет в семьях депутата Геннадия Аюшеева, Ларисы Крутиян, коммунистов Алексея Багадаева и Виктора Малышенко, экс-лидера бурятского ЛДПР Сергея Дороша, шахматистки Инны Ивахиновой, доктора экономических наук Екатерины Цыреновой. Не задекларировал автомобили и зампредседателя экономического комитета Хурала Егор Олзоев, а у его супруги в собственности оказался только автокран «Ивановец МАЗ 5337».
Самые крупные автовладельцы
По количеству транспортных единиц в Хурале лидирует владелец ТД «Барис» Баир Гармаев. Ездит он на Lexus LX 570, а также имеет сразу 31 грузовой автомобиль самых разных марок – от «КамАЗов» до Hino Ranger.
Также выделился депутат Олег Фёдоров, бывший глава Бичурского района. У него пять обычных автомобилей: Toyota Highlander, две Toyota Probox, Toyota Harrier и Toyota Hilux. Также у Фёдорова 12 грузовиков, два трактора, шесть прицепов и один полуприцеп.
У Сергея Мироновича Пашинского, гендиректора ООО «Гарантия-2» два легковых авто – Toyota Probox и ВАЗ 2121, а также грузовой тягач, экскаватор, полуприцеп, прицеп и трактор «Беларус-82.1».
У его однофамильца Сергея Георгиевича Пашинского, гендиректора ООО «АвтоДом» имеются прицепы, полуприцеп-цистерна и полуприцепы-тяжеловозы, а также автомобиль УАЗ 31514.
Депутат, бизнесмен из Гусиноозёрска Солбон Дашинимаев задекларировал три автомобиля: «Тойота Камри», Toyota Town Ace и «Тойота Лэнд Крузер 200», а также три грузовых автомобиля и моторку «Крым».
По три автомобиля имеют Игорь Бобков (Тойота RAV 4; ВАЗ 21093; Тойота Сaldina), Галан Гунзынов (ГАЗ-2413, Honda Civic Ferio, Toyota Kluger), а также супруга Геннадия Доржиева (Тойота Лексус LX 570, Тойота Land Cruizer HZJ105L-GSMNS и Вольво XC60).
«Крузаки» лидируют
Традиционно, наиболее популярен у депутатов внедорожник «Тойота Лэнд Крузер». Такими автомобилями владеют Светлана Будаева, Матвей Гершевич, Солбон Дашинимаев, Дмитрий Дружинин, Бадмадоржо Жигжитов, Сергей Козлов, Виталий Лыгденов, Пётр Носков, Вячеслав Покацкий, Аркадий Цыбиков, а также несколько жён депутатов.
На втором месте идут «ВАЗы». Отечественные автомобили этой марки имеются у Леонида Белых, Игоря Бобкова, Олега Голюк, Василия Зубакова, Валерия Кочнева, Татьяны Мантатовой, Сергея Мироновича Пашинского. Отметим, у большинства это всё же не единственный автомобиль в семье.
Третьим по популярности стал кроссовер Тoyota Highlander. На таких машинах ездят Иннокентий Вахрамеев, Игорь Зубарев, Игорь Михайлов, Олег Фёдоров, Вячеслав Цыбиков.
«Лексус LX 570» выбирают Баир Гармаев, Валерий Доржиев, Цырен-Даши Доржиев. Игорь Марковец передвигается на Тойота Lexus RX270.
Машин марки Toyota Probox на всех депутатов оказалось четыре (две у Олега Фёдорова и по одной у Найдана Чимбеева и Сергея М. Пашинского).
Любимая чиновниками «Тойота Камри» имеется только у одного депутата Солбона Дашинимаева. Также оказалась не популярна «Ауди»: Q7 есть только у Михаила Степанова, а две Q3 у жены Леонида Белых.
Также у депутатов оказалось по одному «Приусу», Nissan Qashqai, Nissan Bluebird, Hundai IX35 и др. марок, в том числе таких экзотических, как микроавтобус Barkas B1000.
Депутаты Хурала Бурятии предпочитают «Лэнд Крузеры»
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Декларации о доходах депутатов Народного Хурала показали, на чём они предпочитают передвигаться
Алексей Цыденов дважды поднялся по ступеням к Вечному огню
Ветеранам и труженикам тыла желают мира, добра и благополучия
Власть, 07.05.2021
Алексей Цыденов поделился отпускными фотографиями
Власть, 02.05.2021
Алексей Цыденов с супругой побывали на службе в Свято-Одигитриевском соборе
Местные туроператоры и москвичи не могут договориться о ценах за чартерные рейсы
Владимир Сактоев был бессменным руководителем ВСГУТУ с 1997 года
Руководитель управления Роспотребнадзора назвал ситуацию с коронавирусом «достаточно хрупкой»
Константин Владимирович Ванглинский 30 лет работал водителем санавиации
Алексей Цыденов и Игорь Шутенков протестировали интерактивный пол в детсаду
Депутат занизил свои доходы в декларации
Власть, 29.04.2021
В эфире обсудят проблемы детей-сирот
Алексей Чекунков предложил открыть в Бурятии всероссийский детский центр
Игорь Бобков, которого выгнали из фракции «Единая Россия», откровенно рассказал о произошедшем
Прежде Бурятию не раз предлагали объединить с Иркутской областью или Забайкальем