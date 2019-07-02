Новый природоохранный прокурор приехал в Бурятию из Иркутской области
Приказом генерального прокурора России Юрия Чайки на должность Восточно-Байкальского межрайонного природоохранного прокурора в Улан-Удэ назначен Алексей Кошелев.
Алексей Кошелев с 2008 года проходил службу в СУ СКР по Иркутской области в должностях следователя, старшего следователя следственного отдела по городу Усолье-Сибирское, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел.
В органы прокуратуры Иркутской области принят в 2011 году на должность прокурора 2 отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. В апреле 2015 года назначен Зиминским межрайонным прокурором.
- За время службы зарекомендовал себя как квалифицированный работник, обладающий высоким уровнем социальной и служебной ответственности, хорошими организаторскими способностями. За примерное исполнение служебного долга неоднократно поощрялся. По итогам работы за 2017 год признан лучшим прокурором по надзору за оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Иркутской области, - сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной прокуратуры.
Как сообщал «Байкал-Daily» с марта 2018 года эту должность занимал Валерий Малханов.
В Бурятии назначен новый природоохранный прокурор
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