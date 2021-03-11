Главу МВД Бурятии наградили именным пистолетом

Министр внутренних дел по Бурятии Олег Кудинов отмечен ведомственной наградой – он получил именное оружие. В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили, что награда вручена «за высокие результаты в оперативно-служебной деятельности по обеспечению правопорядка в Бурятии в 2020 году».
Приказом министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева руководитель республиканского МВД награждён именным оружием – пистолетом Люгер Парабеллум П-08.
В 2001 году он уже получал наградное именное оружие – пистолет Макарова.
Олег Кудинов возглавил МВД по Бурятии 31 декабря 2014 года.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце февраля на ежегодном отчёте перед Народным Хуралом Кудинов заявил о снижении преступности среди полиции Бурятии.
Справка:
Олег Кудинов родился 17 ноября 1958 года в Иркутске. Окончил пожарно-техническое училище МВД России и Иркутский государственный университет, позднее прошёл обучение в Академии управления МВД России.
Служил в Усть-Илимске, Братске, Иркутске на оперативных и руководящих должностях. Начал карьеру оперативником уголовного розыска в 1979 году, затем работал в различных подразделениях УВД Иркутской области и Восточно-Сибирского УВД на транспорте.
В 1998-2000 годах возглавлял областное управление уголовного розыска. Впоследствии был назначен на должность первого заместителя руководителя Западно-Сибирского УВД на транспорте, возглавлял городское, районное управления МВД по Новосибирску и впоследствии УВД по Новосибирску.
В феврале 2013 года назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Иркутской области, начальником полиции.
С июня 2014 года исполнял обязанности министра внутренних дел по Бурятии. В июне 2014 года ему было присвоено очередное звание генерал-майора полиции.
31 декабря 2014 года указом президента России назначен министром внутренних дел по Бурятии.
Имеет государственные награды: медаль «За отличие в охране общественного порядка» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени; ряд ведомственных наград, в том числе, нагрудный знак «Почётный сотрудник МВД», именное оружие.