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Главу МВД Бурятии наградили именным пистолетом

Главу МВД Бурятии наградили именным пистолетом
Власть,  Фото:сайт МВД по Бурятии
Олег Кудинов получил награду за «высокие результаты в оперативно-служебной деятельности»

Министр внутренних дел по Бурятии Олег Кудинов отмечен ведомственной наградой – он получил именное оружие. В пресс-службе МВД по Бурятии сообщили, что награда вручена «за высокие результаты в оперативно-служебной деятельности по обеспечению правопорядка в Бурятии в 2020 году».

Приказом министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева руководитель республиканского МВД награждён именным оружием – пистолетом Люгер Парабеллум П-08.


В 2001 году он уже получал наградное именное оружие – пистолет Макарова.

Олег Кудинов возглавил МВД по Бурятии 31 декабря 2014 года.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце февраля на ежегодном отчёте перед Народным Хуралом Кудинов заявил о снижении преступности среди полиции Бурятии.

Справка:

Олег Кудинов родился 17 ноября 1958 года в Иркутске. Окончил пожарно-техническое училище МВД России и Иркутский государственный университет, позднее прошёл обучение в Академии управления МВД России.

Служил в Усть-Илимске, Братске, Иркутске на оперативных и руководящих должностях. Начал карьеру оперативником уголовного розыска в 1979 году, затем работал в различных подразделениях УВД Иркутской области и Восточно-Сибирского УВД на транспорте.

В 1998-2000 годах возглавлял областное управление уголовного розыска. Впоследствии был назначен на должность первого заместителя руководителя Западно-Сибирского УВД на транспорте, возглавлял городское, районное управления МВД по Новосибирску и впоследствии УВД по Новосибирску.

В феврале 2013 года назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Иркутской области, начальником полиции.

С июня 2014 года исполнял обязанности министра внутренних дел по Бурятии. В июне 2014 года ему было присвоено очередное звание генерал-майора полиции.

31 декабря 2014 года указом президента России назначен министром внутренних дел по Бурятии.

Имеет государственные награды: медаль «За отличие в охране общественного порядка» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 и 2 степени; ряд ведомственных наград, в том числе, нагрудный знак «Почётный сотрудник МВД», именное оружие.


МВД Бурятии оружие
 
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