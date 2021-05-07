«Рыба, как обычно, не пострадала»: Глава Бурятии вновь не смог наловить рыбы









Снимки порадовали подписчиков: «Мы очень рады, что вы хоть немножко отдохнули и получили позитивчик!», «Повезло рыбе! Здоровья и здоровья вам!», «Классные фото. Хорошего отдыха вам и вашей семье», «Прикольный серый костюмчик», «Хорошего отдыха вам, зарядитесь энергией».



Как сообщал «Байкал-Daily», зимой

Снимки порадовали подписчиков: «Мы очень рады, что вы хоть немножко отдохнули и получили позитивчик!», «Повезло рыбе! Здоровья и здоровья вам!», «Классные фото. Хорошего отдыха вам и вашей семье», «Прикольный серый костюмчик», «Хорошего отдыха вам, зарядитесь энергией».Как сообщал «Байкал-Daily», зимой Алексей Цыденов на Байкале также не смог наловить рыбы, но зато покормил её.









Глава Бурятии Алексей Цыденов провёл трёхдневный отпуск в Тункинском районе. Здесь он порыбачил, но ни одной рыбы не поймал. Фотографии с отдыха он выложил на своей странице в Instagram.- Три дня отпуска в Тунке! Лучший отдых за последний годы. Рыба, как обычно, не пострадала, - написал Алексей Цыденов.В комментариях он пояснил, что сейчас действует запрет на ловлю нерестовой рыбы, а ловить соровую рыбу разрешено – «Потому ничего и не поймали», добавил руководитель региона.