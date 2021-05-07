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«Рыба, как обычно, не пострадала»: Глава Бурятии вновь не смог наловить рыбы

«Рыба, как обычно, не пострадала»: Глава Бурятии вновь не смог наловить рыбы
Власть,  Фото:страница Алексея Цыденова
Алексей Цыденов поделился отпускными фотографиями

Глава Бурятии Алексей Цыденов провёл трёхдневный отпуск в Тункинском районе. Здесь он порыбачил, но ни одной рыбы не поймал. Фотографии с отдыха он выложил на своей странице в Instagram.

- Три дня отпуска в Тунке! Лучший отдых за последний годы. Рыба, как обычно, не пострадала, - написал Алексей Цыденов.

В комментариях он пояснил, что сейчас действует запрет на ловлю нерестовой рыбы, а ловить соровую рыбу разрешено – «Потому ничего и не поймали», добавил руководитель региона.

 

Снимки порадовали подписчиков: «Мы очень рады, что вы хоть немножко отдохнули и получили позитивчик!», «Повезло рыбе! Здоровья и здоровья вам!», «Классные фото. Хорошего отдыха вам и вашей семье», «Прикольный серый костюмчик», «Хорошего отдыха вам, зарядитесь энергией».

Как сообщал «Байкал-Daily», зимой Алексей Цыденов на Байкале также не смог наловить рыбы, но зато покормил её.


глава Бурятии рыбалка
 
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