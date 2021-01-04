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Глава Бурятии не наловил, а покормил рыбу на Байкале

Глава Бурятии не наловил, а покормил рыбу на Байкале
Власть,  Фото:https://www.instagram.com/tsydenov_aleksey/
«Зато я профессионально позировал», - написал Алексей Цыденов

Глава Бурятии Алексей Цыденов поделился кадрами с зимней рыбалки на Байкале. Рыбачили пять человек на восьми лунках, однако им удалось поймать лишь несколько хвостов.

- К концу рыбалки я понял, что я не ловлю рыбу, а кормлю её. Весь улов на фотографии. Зато я профессионально позировал. Байкал холодный, суровый и красивый! Впрочем, как всегда. Всех с наступившим новым годом!!! – написал Алексей Цыденов на своей странице в Instagram.



Как сообщал «Байкал-Daily», ранее руководитель региона поделился интересным снимком байкальского льда. На льду причудливым образом сложился знак соёмбо. Фотография сделана в районе Северобайкальска.

Соёмбо запечатлён на государственном флаге Бурятии, в верхнем левом углу синей части полотнища. Этот символ представляет собой изображение луны, солнца и очага в следующей последовательности: внизу серп луны, над ним круг солнца, а над ним изображение очага из трёх языков пламени.


глава Бурятии рыбалка Байкал
 
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