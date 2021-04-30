Министр здравоохранения Бурятии навестила ветерана

- Я познакомилась с Константином Владимировичем 13 лет назад, когда пришла работать в РКБ. История его жизни, а самое главное, всегда позитивный настрой, поражает и радует. 30 лет проработал наш уважаемый ветеран водителем отделения санитарной авиации (ранее данное подразделение было в составе РКБ). В моей памяти его замечательные рассказы о наших врачах, напряжённых буднях санитарной авиации в послевоенное время, - написала Евгения Лудупова на своей странице в Instagram.





21 июня Константину Владимировичу исполняется 95 лет.















Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова навестила ветерана Великой Отечественной войны Константина Владимировича Ванглинского. В республиканской клинической больнице имени Семашко (РКБ), где раньше трудилась министр, есть традиция - встречаться и чествовать в мае перед праздником Победы ветеранов-медиков.В 1944 году 18-летнего Константина Владимировича призвали на фронт. «Боевое крещение» он принял под Кёнигсбергом в наступательных действиях в Восточной Пруссии, участвовал в ликвидации Курляндской немецкой группировки, 6 апреля в ночном штурме Кёнигсберга.За освобождение Кёнигсберга, за проявленные мужество и отвагу Константин Ванглинский был награждён орденами «Славы II степени» и Отечественной войны. Награждал его генерал Иван Баграмян.