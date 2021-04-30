 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 апреля

29 апреля

Популярное

В Бурятии скрывший доходы депутат лишился мандата

В Бурятии скрывший доходы депутат лишился мандата
Власть,  Фото:pixabay.com
Депутат занизил свои доходы в декларации

Один из депутатов совета депутатов Курумканского района Бурятии досрочно сложил полномочия из-за сокрытия доходов. Нарушения вскрыла прокуратура.

Выявлено, что депутат в справке о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год представил недостоверные сведения. Занижен доход по основному месту работы, не указаны данные о том, что депутат является индивидуальным предпринимателем, не отражены доходы от предпринимательской деятельности. Кроме того, отсутствуют сведения о транспортном средстве, содержится неполная информация о счетах в банках и иных кредитных организациях.

- По информации прокурора района о выявленных нарушениях антикоррупционного законодательства совет депутатов полномочия данного депутата прекратил досрочно, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Недавно «Байкал-Daily» представлял топ самых богатых депутатов Народного Хурала. Рейтинг возглавил бизнесмен Михаил Гергенов, чей годовой доход составил 50 876 872 рубля.
депутаты декларация доходов
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глава Бурятии всухую выиграл в футбол у мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии всухую выиграл в футбол у мэра Улан-Удэ
Власть, 30.04.2021
Алексей Цыденов и Игорь Шутенков протестировали интерактивный пол в детсаду
В Бурятии скрывший доходы депутат лишился мандата
В Бурятии скрывший доходы депутат лишился мандата
Власть, 30.04.2021
Депутат занизил свои доходы в декларации  
Губернатор Забайкалья проведёт прямой эфир в Instagram
Губернатор Забайкалья проведёт прямой эфир в Instagram
Власть, 29.04.2021
В эфире обсудят проблемы детей-сирот
Проект «Артек на Байкале» обрёл второе дыхание
Проект «Артек на Байкале» обрёл второе дыхание
Власть, 28.04.2021
Алексей Чекунков предложил открыть в Бурятии всероссийский детский центр
Исключённый из фракции «Единая Россия» Игорь Бобков: «Игра в одну калитку»
Исключённый из фракции «Единая Россия» Игорь Бобков: «Игра в одну калитку»
Власть, 28.04.2021
Игорь Бобков, которого выгнали из фракции «Единая Россия», откровенно рассказал о произошедшем
Вице-премьер РФ предложил сократить число регионов
Вице-премьер РФ предложил сократить число регионов
Власть, 28.04.2021
Прежде Бурятию не раз предлагали объединить с Иркутской областью или Забайкальем
Глава Бурятии дал поручение по гостиницам
Глава Бурятии дал поручение по гостиницам
Власть, 28.04.2021
Мобильные группы проведут рейды в гостиницах и отелях республики
В Бурятии сотрудница РАЛХа незаконно рубила лес
В Бурятии сотрудница РАЛХа незаконно рубила лес
Власть, 28.04.2021
Женщина пыталась доказать свою невиновность, но не смогла 
Депутаты стоя и под аплодисменты проводили Баданова из Хурала
Депутаты стоя и под аплодисменты проводили Баданова из Хурала
Власть, 27.04.2021
Прощальные слова растрогали освободившего кресло депутата Матвея Баданова
Глава Тувы объявил об отставке правительства республики
Глава Тувы объявил об отставке правительства республики
Власть, 27.04.2021
Уже прошли первые новые назначения
Депутаты райсовета единогласно утвердили отчёт главы Кабанского района
Депутаты райсовета единогласно утвердили отчёт главы Кабанского района
Власть, 27.04.2021
Руководителю муниципалитета рекомендовано баллотироваться на второй срок
В Улан-Удэ назначили главу Советского района
В Улан-Удэ назначили главу Советского района
Власть, 27.04.2021
У прежнего руководителя района выявили липовый документ об образовании  
В Бурятии приняли закон по переносу собачьего приюта
В Бурятии приняли закон по переносу собачьего приюта
Власть, 27.04.2021
Перенос приюта «Надежда» из посёлка Забайкальский стал теперь реальнее
Мэр Улан-Удэ: «Готовимся к ЧС из-за возможного подъёма рек»
Мэр Улан-Удэ: «Готовимся к ЧС из-за возможного подъёма рек»
Власть, 27.04.2021
В зону возможного затопления попадают семь тысяч домов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^