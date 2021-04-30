Депутат занизил свои доходы в декларации
Один из депутатов совета депутатов Курумканского района Бурятии досрочно сложил полномочия из-за сокрытия доходов. Нарушения вскрыла прокуратура.
Выявлено, что депутат в справке о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год представил недостоверные сведения. Занижен доход по основному месту работы, не указаны данные о том, что депутат является индивидуальным предпринимателем, не отражены доходы от предпринимательской деятельности. Кроме того, отсутствуют сведения о транспортном средстве, содержится неполная информация о счетах в банках и иных кредитных организациях.
- По информации прокурора района о выявленных нарушениях антикоррупционного законодательства совет депутатов полномочия данного депутата прекратил досрочно, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Недавно «Байкал-Daily» представлял топ самых богатых депутатов Народного Хурала. Рейтинг возглавил бизнесмен Михаил Гергенов, чей годовой доход составил 50 876 872 рубля.
В Бурятии скрывший доходы депутат лишился мандата
Власть, Фото:
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