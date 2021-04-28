В Бурятию прилетел министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Министр будет работать в Бурятии два дня
Сегодня утром, 28 апреля в Улан-Удэ прилетел министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он будет находиться в Бурятии два дня.
Программу рабочего визита он начнёт с посещения Улан-Удэнского авиационного завода, где руководителю федерального министерства представят продукцию и новые технологии производства. Также Алексей Чекунков планирует осмотреть Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение.
Первый день в столице Бурятии он завершит совещанием по вопросам социально-экономического развития республики.
У министра Дальнего Востока и Арктики в рамках поездки запланирована встреча с представителями туристического бизнеса по вопросу развития отрасли в республике. Он посетит особую экономическую зону «Байкальская гавань» 29 апреля.
В этот же день в республиканском промышленном парке Алексею Чекункову представят биомедицинское производство компании «Novoskin». Он ознакомится с опытом работы резидентов промпарка ООО «БТК», ООО «Ориентал Вэй» и ООО «Байкальский текстильный комбинат».
Визит Чекункова планировался ещё в середине апреля, однако за день до намеченного был отменён.
Справка:
Алексей Чекунков родился 3 октября 1980 года в Минске. Окончил факультет международных экономических отношений МГИМО.
В 2001–2011 годах работал на руководящих должностях в секторе прямых инвестиций в России. Управлял крупными проектами международных и российских финансовых организаций, в том числе на территории Дальнего Востока – в Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае.
В 2011–2013 годах участвовал в создании, занимал должность директора, члена правления и члена инвестиционного комитета Российского фонда прямых инвестиций. Отвечал за инвестиции в здравоохранение, энергосбережение, сырьевой сектор, а также за создание Российско-китайского инвестиционного фонда совместно с Китайской инвестиционной корпорацией (CIC).
В 2014–2020 годах – генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (группа «ВЭБ.РФ»).
В 2015–2019 годах входил в набсовет ПАО «Алроса».
Входит в совет директоров ПАО «РусГидро».
В ноябре 2020 года назначен министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В Бурятию прилетел министр по развитию Дальнего Востока и Арктики
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