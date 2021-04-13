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Глава министерства по развитию Дальнего Востока отменил визит в Бурятию

Глава министерства по развитию Дальнего Востока отменил визит в Бурятию
Власть,  Фото:"Твой Дальний Восток"
Визит высокопоставленного чиновника планировался на среду

Сегодня утром стало известно об отмене визита министра развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Как сообщал «Байкал-Dailу», министр должен был прибыть в Улан-Удэ завтра, 14 апреля. В программе значилось посещение промышленных объектов Бурятии.

О причинах отмены визита пока не сообщается.

Справка:

Алексей Чекунков родился 3 октября 1980 года в Минске. Окончил факультет международных экономических отношений МГИМО.

В 2001–2011 годах работал на руководящих должностях в секторе прямых инвестиций в России. Управлял крупными проектами международных и российских финансовых организаций, в том числе на территории Дальнего Востока – в Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае.

В 2011–2013 годах участвовал в создании, занимал должность директора, члена правления и члена инвестиционного комитета Российского фонда прямых инвестиций. Отвечал за инвестиции в здравоохранение, энергосбережение, сырьевой сектор, а также за создание Российско-китайского инвестиционного фонда совместно с Китайской инвестиционной корпорацией (CIC).

В 2014–2020 годах – генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (группа «ВЭБ.РФ»).

В 2015–2019 годах входил в набсовет ПАО «Алроса».

Входит в совет директоров ПАО «РусГидро».

В ноябре 2020 года назначен министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

министерство по развитию Дальнего Востока
 
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