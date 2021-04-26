Выпускница ВСГИК стала замминистра в Забайкалье

Юлия Иванова работала в министерстве туризма Бурятии
Заместителем министра экономического развития Забайкальского края стала 39-летняя Юлия Иванова. Она будет курировать вопросы развития туризма, координацию поддержки бизнеса в индустрии гостеприимства. А также организацию работы по развитию внутреннего туризма, сопровождение крупных инвестиционных проектов региона.
Юлия Иванова в 2004 году окончила Восточно-Сибирскую государственную академию культуры и искусств в Улан-Удэ по специальности «Информационные системы в социально-культурной сфере». После окончания вуза уехала с семьёй в Таиланд, отработав в сфере международного туризма около 7 лет. После возвращения в Россию занималась турагентской деятельностью.
В 2016-2018 годы активно вела общественную работу по развитию внутреннего туризма. Занимала должность заместителя председателя правления общественной организации в сфере туризма и общественного питания в Улан-Удэ. С начала 2018 года до сентября 2020 работала в министерстве туризма Бурятии, где занималась поддержкой субъектов туристской индустрии, развитием событийного, детского, делового и гастрономического туризма.
С октября 2020 года и до настоящего времени занимала должность помощника министра экономического развития Забайкальского края. Замужем, имеет 3 детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкалья.
Напомним, что министром экономики Забайкальского края с 2019 года является экс-министр экономики Бурятии Александр Бардалеев.
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