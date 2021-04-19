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Доход Николая Будуева за год вырос

Доход Николая Будуева за год вырос
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Николай Будуев заработал больше, чем Алдар Дамдинов

Депутаты Госдумы от Бурятии раскрыли свои доходы за 2020 год.

Депутат Николай Будуев, который в Думе занимает пост заместителя председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, задекларировал за прошлый год 5,6 млн рублей. Это немного больше, чем в 2019 году – тогда его годовой доход составлял 5,3 млн.

В индивидуальной собственности у него квартира в 68,50 квадратных метров, в долевой (3/4) – квартира в 66,50 квадратных метров. Владеет Будуев автомобилем Toyota Camry.

В пользовании у него квартира (наём на срок полномочий депутата Госдумы) в 82,90 квадратов.

Другой депутат Госдумы от Бурятии Алдар Дамдинов задекларировал за год более 5,5 млн, его супруга – 900 тысяч рублей. Как и прежде, в собственности у Дамдинова земельный участок для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), объект ИЖС, в совместной собственности с женой – квартира в 58,40 квадратов.

Супруга Дамдинова владеет земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства.

Проживают они в съёмной квартире (наём на срок полномочий депутата ГД) в 168,60 квадратов. Также в безвозмездном пользовании у Алдара Дамдинова есть комната. Ездит депутат на машине Nissan X-Trail.

Самый высокий доход в Госдуме, как и в прошлые годы, задекларировал единоросс Григорий Аникеев, основатель ABI Group (занимается мясопереработкой и девелопментом). У него 2,7 млрд рублей, а также целый автопарк.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в прошлом году заработал 84 млн руб., это на 20 млн руб. меньше, чем годом ранее.

В сентябре в России состоятся выборы очередного созыва Госдумы. Так что, вероятнее всего, Дамдинов и Будуев отчитывались о доходах в статусе депутатов Госдумы в последний раз.

Ранее свои доходы представили бурятские сенаторы Вячеслав Наговицын и Александр Варфоломеев. Наговицын за год обеднел почти на миллион рублей.



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