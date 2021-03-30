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Главе Кяхтинского района Бурятии влепили «неуд»

Главе Кяхтинского района Бурятии влепили «неуд»
Власть,  Фото:сайт администрации Кяхтинского района
Большинство депутатов не оценили работу главы Кяхтинского района

Работе главы Кяхтинского района Бурятии Бимбе Нимаеву по итогам работы в 2020 году поставили оценку «неуд». Такое решение принял райсовет депутатов.

«Отчёт о результатах деятельности главы муниципального образования «Кяхтинский район» и деятельности администрации муниципального образования «Кяхтинский район» за 2020 год принять к сведению. Признать деятельность главы муниципального образования «Кяхтинский район» за 2020 год неудовлетворительной», - говорится в опубликованном документе.

В местном паблике blog_kyakhta раскрыли подробности, как проходила оценка деятельности главы.

- Глава района на прошлой неделе наконец выступил с отчётом о своей работе и работе всей администрации в минувшем году. Депутаты райсовета послушали всё это дело и приступили к голосованию. Девять народных избранников поставили Нимаеву «неуд», ещё шесть депутатов удовлетворились работой нынешнего главы. Отметим, что голосование было тайным. По словам источника, сам глава оказался недоволен таким результатом и пребывал, мягко скажем, в шоке во время зачитывания протокола, - сообщает blog_kyakhta.

Бимба Нимаев выиграл выборы главы Кяхтинского района в 2018 году. До этого он занимал пост заместителя главы города Кяхта. На выборах районного главы обогнал пятерых: это прежний глава Александр Буянтуев, бизнесвумен Светлана Пестерева, глава СП «Субуктуйское» Евгений Цыдыпылов, замдиректора ООО «Центр правовых услуг» Владимир Мохун, и директор Бурятского информационно-экономического техникума Евгений Цыренов.

Участвовал Бимба Нимаев в выборах главы Кяхтинского района и в 2013 году, но тогда проиграл.


Кяхтинский район главы районов
 
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