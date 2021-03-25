В Бурятии замглавы района уволят через суд

Верховный суд Бурятии оставил без изменения решение районного суда об увольнении заместителя главы Джидинского района. Соответствующий подавала ранее районная прокуратура, сообщает прокуратура Бурятии.







Требования прокурора заключались в возложении обязанности на администрацию Джидинского района расторгнуть трудовой договор с заместителем главы района на основании пункта 7.1 статьи 81 Трудового кодекса РФ «Непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя».

Прокурорская проверка выявила факт непринятия заместителем главы района мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Замглавы не уведомила работодателя о намерении участвовать в аукционе, организованном районной администрацией, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. По итогам конкурсных процедур администрация приобрела у неё двухкомнатную благоустроенную квартиру.Не согласившись с решением суда об увольнении, заместитель главы района обжаловала его. Суд апелляционной инстанции оставил решение Джидинского районного суда без изменения, а жалобу без удовлетворения.