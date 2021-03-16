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В Бурятии рассказали, как удалось удержать «Победу»

В Бурятии рассказали, как удалось удержать «Победу»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
«Мы для «Победы» самый дальний рейс», - отметил Алексей Цыденов

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал на пресс-конференции, как удалось договориться с авиакомпанией «Победа», чтобы она продолжила летать в Улан-Удэ. Также он анонсировал предстоящие рейсы другого перевозчика Smartavia.

- Smartavia с 1 апреля заходит, и на летний период у нас добавляются рейсы. С «Победой» мы договорились, бюджетных субсидий на «Победу» мы не выделяем, там больше договоренностей с аэропортом, с компанией «Новапорт». Я способствовал их совместному общению и договорённостям. Непростая задача. Мы для «Победы» самый дальний рейс. Дальше, чем в Улан-Удэ, «Победа» не летает никуда, поэтому есть свои нюансы в этом. Пока удаётся договариваться, «Победа» к нам летает, - объяснил он ситуацию.

В середине феврале стало известно, что лоукостер «Победа», которому предвещали уход из Бурятии, остаётся на маршруте.

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