Ограничительные меры в Бурятии продлили до 31 марта

Массовые мероприятия по-прежнему под запретом
В Бурятии комплекс ограничительных мероприятий из-за коронавируса продлили по 31 марта включительно.Данные изменения внесены в «антикоронавирусный» указ главы Бурятии №37, пояснили в правительстве республики.
Продлён режим самоизоляции для граждан от 65 лет и старше, а также имеющих хронические заболевания. Они не должны покидать места проживания. Выходить из дома можно в ближайшее место приобретения товаров, работ, услуг, или на прогулки, для занятия физической культурой. Разрешается выезжать на лечение в санаторно-курортных организациях или на дачные участки.
Для работающих лиц от 65 лет и старше, а также имеющих хронические заболевания, работодателем будут зачтены три периода самоизоляции: с 1 марта по 11 марта, с 12 марта по 22 марта и с 23 марта по 31 марта.
Сохраняется требования о социальном дистанцировании (не менее 1,5 м) в общественных местах, использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских и гигиенических масок, респираторов) в местах массового пребывания, в общественном транспорте, в зданиях органов власти и подведомственных им учреждений.
По-прежнему приостановлены досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные, публичные массовые и иные подобные мероприятия с очным присутствием граждан, за исключением отдельных случаев, установленных указом главы Бурятии №37. А также деятельность детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, иных развлекательных заведений внутри торговых центров и комплексов. Не работают кружки, секции, не проводятся досуговые мероприятия в центрах социального обслуживания населения.
Работодатели должны обеспечивать дезинфекционный режим и соблюдение других установленных Роспотребнадзором мер профилактики в организациях и на предприятиях независимо от организационно-правовой формы собственности, а также перевести на дистанционный режим работы работников из числа граждан в возрасте 65 лет и старше.
Ограничительные меры в Бурятии продлили до 31 марта
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 27.02.2021
В республике ожидается ветреная погода
Первый заочный этап будет проводиться до 5 марта
Ремонт участка с 271 по 291 км дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян закончат в этом году
Мотострелки проходят горную подготовку на полигоне Бурдуны
Турнир пройдёт в течение 4 дней в СОК «Высокогорье»
Утверждены изменения в республиканский закон, дополняющий меры соцподдержки тружеников тыла
Весной в городе проведут формовочную обрезку деревьев
В коридорах ДШИ звучат бурятские мелодии и песни, посвящённые Сагаалгану
Жители могут посещать их в определённые дни и соблюдать требования безопасности
В программу включены лыжные гонки, ринк-бенди, полиатлон и соревнования механизаторов
Переселение коснётся жителей Улан-Удэ, Закаменского, Кабанского и Прибайкальского районов
Бадмацырен Доржиев в упорном поединке победил борца из Бразилии Рилдечи Диаса
Сейчас спортсменки находятся на тренировочном сборе в Сочи
Надежда Низовкина озвучила несколько жалоб
Спортсмен выиграл «серебро» в весовой категории 81 кг