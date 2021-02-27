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Ограничительные меры в Бурятии продлили до 31 марта

Ограничительные меры в Бурятии продлили до 31 марта
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Массовые мероприятия по-прежнему под запретом

В Бурятии комплекс ограничительных мероприятий из-за коронавируса продлили по 31 марта включительно.Данные изменения внесены в «антикоронавирусный» указ главы Бурятии №37, пояснили в правительстве республики.

Продлён режим самоизоляции для граждан от 65 лет и старше, а также имеющих хронические заболевания. Они не должны покидать места проживания. Выходить из дома можно в ближайшее место приобретения товаров, работ, услуг, или на прогулки, для занятия физической культурой. Разрешается выезжать на лечение в санаторно-курортных организациях или на дачные участки.

Для работающих лиц от 65 лет и старше, а также имеющих хронические заболевания, работодателем будут зачтены три периода самоизоляции: с 1 марта по 11 марта, с 12 марта по 22 марта и с 23 марта по 31 марта.

Сохраняется требования о социальном дистанцировании (не менее 1,5 м) в общественных местах, использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских и гигиенических масок, респираторов) в местах массового пребывания, в общественном транспорте, в зданиях органов власти и подведомственных им учреждений.

По-прежнему приостановлены досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, выставочные, просветительские, рекламные, публичные массовые и иные подобные мероприятия с очным присутствием граждан, за исключением отдельных случаев, установленных указом главы Бурятии №37. А также деятельность детских развлекательных, общественных, игровых зон, зон отдыха, аттракционов, иных развлекательных заведений внутри торговых центров и комплексов. Не работают кружки, секции, не проводятся досуговые мероприятия в центрах социального обслуживания населения.

Работодатели должны обеспечивать дезинфекционный режим и соблюдение других установленных Роспотребнадзором мер профилактики в организациях и на предприятиях независимо от организационно-правовой формы собственности, а также перевести на дистанционный режим работы работников из числа граждан в возрасте 65 лет и старше.


коронавирус профилактика
 
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