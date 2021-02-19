Министр спорта России прилетел в Улан-Удэ

Сегодня утром в аэропорту «Байкал» встречали министра спорта России Олега Матыцина. Он впервые прибыл в Бурятию. Главу минспорта страны встречали хлебом-солью и белой пищей.
видео - минспорта Бурятии
Сегодня его ждёт насыщенная программа. Утром он уедет в Сотниково, где осмотрит борцовскую юрту. Затем Матыцина ждут встречи с руководством Бурятии, представителями спортивных федерации республики. Дальше он осмотрит строящийся в 104 квартале центр единоборств, а также строящийся Ледовый центр. Отправится также в ФСК.
Во второй половине состоится главное событие дня – официальное открытие первого в России крытого лукодрома.
Затем планируется посещение ледового комплекса IceМетр и Центра восточной медицины на Верхней Берёзовке.
Справка:
Олег Матыцин родился 19 мая 1964 года в Москве. В 1985 году окончил Государственный Центральный ордена Ленина институт физической культуры по специальности «Физическая культура и спорт». Также в 2006 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте по специальности «Государственное и муниципальное управление». Доктор педагогических наук, профессор.
1987–2001 годы – преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры тенниса, доцент, заведующий, профессор кафедры индивидуально-игровых видов спорта, проректор по учебной работе Государственного института физической культуры.
2001–2006 годы – ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.
2006–2016 годы – президент Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.
2016–2020 годы – советник президента по вопросам развития студенческого спорта общероссийского союза общественных объединений «Олимпийский комитет России».
2005–2015 годы – президент Российского спортивного студенческого союза. В 2015 году избран президентом международной федерации студенческого спорта, а в 2019 году переизбран на этот пост.
В январе 2020 года указом президента назначен на должность министра спорта РФ.
Сегодня его ждёт насыщенная программа. Утром он уедет в Сотниково, где осмотрит борцовскую юрту. Затем Матыцина ждут встречи с руководством Бурятии, представителями спортивных федерации республики. Дальше он осмотрит строящийся в 104 квартале центр единоборств, а также строящийся Ледовый центр. Отправится также в ФСК.
Во второй половине состоится главное событие дня – официальное открытие первого в России крытого лукодрома.
Затем планируется посещение ледового комплекса IceМетр и Центра восточной медицины на Верхней Берёзовке.
Справка:
Олег Матыцин родился 19 мая 1964 года в Москве. В 1985 году окончил Государственный Центральный ордена Ленина институт физической культуры по специальности «Физическая культура и спорт». Также в 2006 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте по специальности «Государственное и муниципальное управление». Доктор педагогических наук, профессор.
1987–2001 годы – преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры тенниса, доцент, заведующий, профессор кафедры индивидуально-игровых видов спорта, проректор по учебной работе Государственного института физической культуры.
2001–2006 годы – ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.
2006–2016 годы – президент Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.
2016–2020 годы – советник президента по вопросам развития студенческого спорта общероссийского союза общественных объединений «Олимпийский комитет России».
2005–2015 годы – президент Российского спортивного студенческого союза. В 2015 году избран президентом международной федерации студенческого спорта, а в 2019 году переизбран на этот пост.
В январе 2020 года указом президента назначен на должность министра спорта РФ.