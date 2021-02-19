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Министр спорта России прилетел в Улан-Удэ

Министр спорта России прилетел в Улан-Удэ
Власть, 
Рабочий день главы минспорта России в Бурятии будет загруженным

Сегодня утром в аэропорту «Байкал» встречали министра спорта России Олега Матыцина. Он впервые прибыл в Бурятию. Главу минспорта страны встречали хлебом-солью и белой пищей.

видео - минспорта Бурятии  

Сегодня его ждёт насыщенная программа. Утром он уедет в Сотниково, где осмотрит борцовскую юрту. Затем Матыцина ждут встречи с руководством Бурятии, представителями спортивных федерации республики. Дальше он осмотрит строящийся в 104 квартале центр единоборств, а также строящийся Ледовый центр. Отправится также в ФСК.

Во второй половине состоится главное событие дня – официальное открытие первого в России крытого лукодрома.

Затем планируется посещение ледового комплекса IceМетр и Центра восточной медицины на Верхней Берёзовке.

Справка:

Олег Матыцин родился 19 мая 1964 года в Москве. В 1985 году окончил Государственный Центральный ордена Ленина институт физической культуры по специальности «Физическая культура и спорт». Также в 2006 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте по специальности «Государственное и муниципальное управление». Доктор педагогических наук, профессор.

1987–2001 годы – преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры тенниса, доцент, заведующий, профессор кафедры индивидуально-игровых видов спорта, проректор по учебной работе Государственного института физической культуры.

2001–2006 годы – ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

2006–2016 годы – президент Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма.

2016–2020 годы – советник президента по вопросам развития студенческого спорта общероссийского союза общественных объединений «Олимпийский комитет России».

2005–2015 годы – президент Российского спортивного студенческого союза. В 2015 году избран президентом международной федерации студенческого спорта, а в 2019 году переизбран на этот пост.

В январе 2020 года указом президента назначен на должность министра спорта РФ.


минспорта России
 
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