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Министр спорта России откроет в Улан-Удэ лукодром

Министр спорта России откроет в Улан-Удэ лукодром
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Олега Матыцина ждёт насыщенная программа визита в Улан-Удэ

В Бурятию завтра прибудет министр спорта России Олег Матыцин. Он встретится со спортивной общественностью республики – руководителями федераций Бурятии. Также, по предварительным данным, глава минспорта России посетит несколько объектов: это борцовская юрта в селе Сотниково Иволгинского района, Физкультурно-спортивный комплекс, Ледовая арена и т.д. Олег Матыцин осмотрит место строительство регионального центра единоборств и Ледового дворца.

Главным событием визита станет торжественное открытие в Улан-Удэ первого в России крытого лукодрома.

Участие в церемонии открытия, помимо Олега Матыцина, примет президент федерации стрельбы из лука России Владимир Ешеев. Telegram-канал «БурКОПсоюз» передаёт, что Ешеев уже прилетел в столицу Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», решение о строительстве в Улан-Удэ лукодрома было принято в 2016 году не в последнюю очередь благодаря успеху бурятской лучницы Инны Степановой. Она завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в командном зачёте вместе с Ксенией Перовой с Урала и Туяной Дашидоржиевой из Забайкальского края. Об этом было объявлено на площади Советов, во время всенародного чествования Инны Степановой.

Строили региональный центр по стрельбе из лука два года. На строительство ушло свыше 200 миллионов рублей, в том числе 150 миллионов - из федерального бюджета. Всего на строительстве были задействованы более 150 человек, в том числе проектировщики, поставщики и субподрядчики.

Итогом работы стал сам лукодром длиной 70 метров и трёхэтажное административное здание. В нём размещены раздевалки, душевые, туалеты, кладовые, конференц-зал, учебный класс, кухня и даже комментаторская. Кроме этого, в здании всё предусмотрено для занятий параспортсменов. На содержание такого объекта необходимо около 40 миллионов рублей ежегодно. Финансирование будет производиться из республиканского бюджета.

В минстрое Бурятии добавили, что в тёплое время появится и открытая площадка для стрельбы. Лукодром рассчитан на 100 человек, тренироваться в стрельбе из лука смогут не только местные команды, но и стрелки со всей России. На линии огня одновременно могут стрелять 32 спортсмена в 16 щитов. Тренерский состав планирует организовать работу центра в 8 смен, при этом мощность объекта составляет 100 человек в смену.

В перспективе в республике планируют открыть отдельную спортивную школу по стрельбе из лука. На данный момент более полутора тысяч детей занимаются данным видом спорта.

Также в министерстве уточнили, что весной продолжится благоустройство близлежащей к лукодрому территории. В настоящее время подрядчик ООО «Норд-Инвест» устраняет мелкие замечания по требованию заказчика и эксплуатирующей организации.


минспорта России лукодром спорт
 
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