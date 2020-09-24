Бурятский митрополит Иосиф рассказал об отношении к соцсетям

Недавно назначенный Владыка рассказал о том, как относится к гаджетам, а также о том, что с собой привёз в Бурятию
Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф, начавший работу в республике в середине сентября, накануне дал первую пресс-конференцию. Он поделился впечатлениями о республике, рассказал о планах, в том числе по строящемуся в Улан-Удэ кафедральному собору, необходимости служб на бурятском языке и т.д. Также владыка поведал, какие люди с ним приехали. Прибыли с митрополитом, чтобы здесь трудиться, три человека: два священнослужителя и один – для работы в пресс-центре.
Привёз с собой митрополит своего кота Тишу.
- Мне кота подарил отец Георгий Борисов на очередной день рождения ещё в Биробиджане, я не мог его оставить, потому что он ко мне очень привязан. Я, наверное, буду потом очень сильно переживать, всё время о нём думать, как он да что, поэтому я его не оставляю, вожу с собой. Вот он из Биробиджана со мной путешествует - куда меня назначают, он со мной едет. Тут мы тоже его привезли, он уже обжился, почувствовал себя дома хозяином, поэтому с ним проблем нет. А пока больше ничего не привез. Одно облачение, чтобы богослужение совершать, остальное всё должно прийти потом, - отметил он.
Владыка добавил, что для него важны книги. Он признался, что не представляет себя без книги.
- Я человек старой формации, мне хотелось бы таким в чем-то оставаться. Сегодня книга мало востребована, потому что даже в самолете люди летят, они скачали что-то себе, и пока летят, они прочитывают книги, публикации какие-то уже по интернету. Для меня очень важно держать книгу в руках. Для меня это удовольствие. Потом у меня склад памяти такой, что я могу что-то забыть то, что в разговоре там говорилось, а книгу я помню. У меня страницы фотографически отображаются в памяти. Я помню - что на какой странице. Для меня очень важно работать с книгой, и важно, что у меня будет эта библиотека, без которой трудно представить себе своё существование, - продолжил он.
Митрополит Иосиф не представляет себе жизнь и без икон, которые достались ему от близких людей.
- Я вожу с собой часть икон, к которым я привык, которые мне дороги, потому что уже много людей, которые перешли в мир иной, людей, которые мне очень близки и дороги. Они уже в ином мире, и какие-то памятные вещи от них остались, в том числе иконы. Для меня они очень дороги. И когда я утром или вечером или в продолжение дня остановлюсь и молюсь перед этими иконами, ставшими для меня вот такими родными святынями, для меня это очень важно. Это такая необходимость для меня, - рассказал он.
В ходе беседы выяснилось, что владыка никогда не вёл страниц в социальных сетях. Он ещё раз напомнил, что человек старой формации.
- Как-то нам это не очень привычно. Вы понимаете, когда я пришёл в первый раз в первый класс, мы писали сначала карандашом, потом перьевыми ручками с чернильницей, а сейчас мы пользуемся компьютерами, но какое-то ещё старое восприятие жизни всё равно сохраняется. Мне очень не хотелось бы быть суперсовременным, всё-таки немножко, может быть, лучше от чего-то отстать, - подытожил митрополит Иосиф.
Впрочем, он отметил, что пока ещё не знает, будет ли вести в будущем страницы в соцсетях для освящения деятельности.
Бурятский митрополит Иосиф рассказал об отношении к соцсетям
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