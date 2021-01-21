В Бурятии выражают соболезнования родным Зоригто Цыбикмитова

«59 лет – это ещё совсем не возраст…» - написал в соболезновании глава Бурятии
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью на 59-м году жизни скончался депутат Народного Хурала Бурятии Зоригто Цыбикмитов, возглавлявший в парламенте комитет по бюджету, налогам и финансам.
Соболезнования его родным принёс глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Ушел из жизни Зоригто Лубсанович Цыбикмитов. Любая смерть трагедия! Когда уходят люди старше 70 лет, к этому относишься более философски. Все мы не вечны. Но 59 лет – это ещё совсем не возраст. И от этого еще прискорбнее. Хороший человек! Профессиональный и ответственный депутат. Близким Зоригто Лубсановича искреннее сочувствие, - написал на своей странице в Facebook Алексей Цыденов.
И.о. министра финансов Бурятии Всеволод Мухин (минфин теснее всего работает с бюджетным комитетом Хурала) также выразил слова соболезнования.
- На протяжении трех созывов Зорикто Лубсанович трудился на законодательном поприще, занимая руководящие посты в бюджетном комитете Народного Хурала.
За эти годы, работая в тесном взаимодействии с Зоригто Лубсановичем Цыбикмитовым, сотрудники министерства финансов Республики Бурятия хорошо узнали его профессионализм, глубокие знания финансово-бюджетной сферы, высокие человеческие качества, - поделился Мухин.
Слова соболезнования по поводу «безвременного ухода» Зоригто Лубсановича появились и на странице Бурятского отделения партии «Единая Россия». Цыбикмитов замруководителя фракции «ЕР» в Народном Хурале, а также руководил региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Медведева в Улан-Удэ. «Всю свою жизнь Зоригто Лубсанович посвятил работе во благо жителей родной республики, светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», - говорится в сообщении.
Сотрудница ИД «Буряад Унэн» Сарюна Эрдынеева оставила следующий комментарий на странице скончавшегося депутата:
«Один из славных сынов Бурятии, степной орел Тугнуя Зоригто Цыбикмитов ушел из жизни. Какой горький год, когда коварная болезнь уйдет от нас. Ум маани бадме хум».
Под её постом – десятки комментариев. В том числе смайл в виде сложенных вместе рук оставили бывший министр экономики Бурятии Александр Бардалеев и известный бизнесмен Зоригто Саханов. «Ом Мани Бадме Хум», – написал депутат Госдумы от Бурятии Алдар Дамдинов.
«Не верится», - написала министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.
«Соболезнования родным и близким! Светлая память!» – оставила на своей странице комментарий уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.
В Бурятии выражают соболезнования родным Зоригто Цыбикмитова
Власть, Фото:
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