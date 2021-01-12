 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 января

11 января

Популярное

В Иркутской области назначен новый министр строительства

В Иркутской области назначен новый министр строительства
Власть,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Павел Писарев долгое время работал строительной сфере в Хакасии

Министром строительства, дорожного хозяйства Иркутской области назначен Павел Писарев. Указ об этом подписал губернатор региона Игорь Кобзев.

Павел Писарев родился в 1978 году в селе Чернышёвка Приморского края. В 1998 году окончил сельскохозяйственный колледж ХГУ им. Н.Ф. Катанова по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». В 2004 году – Хакасский технический институт – филиал Красноярского государственного технического университета, где получил инженерное образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 2016 году окончил еще один вуз – Московский финансово-промышленный университет «Синергия» по специальности «Менеджмент».

Трудовую деятельность начал в 1998 году мастером участка в ПСК «Монолитсаянстрой». В этой организации работал также в качестве прораба и начальника участка. С 2001 по 2005 год занимал руководящие должности в нескольких коммерческих структурах.

Затем был сначала проректором по строительству и ремонту в Хакасском государственном университете им. Н.Ф. Катанова, после генеральным директором НКО «Республиканский фонд жилищного строительства», заместителем министра по градостроительной и жилищной политике Хакасии, директором республиканского управления капитального строительства. С 2010 года являлся директором ООО «Абаканкоммунпроект».

Также был членом общественной палаты Республики Хакасия в трёх созывах. Включен в национальные реестры специалистов в области строительства (НОСТРОЙ), в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (НОПРИЗ). Имеет общественные и ведомственные награды. В 2019 году Павлу Писареву присвоено почётное звание «Заслуженный строитель Республики Хакасия».

Женат, воспитывает двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
назначение Иркутская область строительство правительство Иркутской области
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии «Единая Россия» не делала предложений Сергею Звереву
В Бурятии «Единая Россия» не делала предложений Сергею Звереву
Власть, 12.01.2021
Закручивается интрига вокруг Сергея Зверева и его политических планов на Бурятию
В Иркутской области назначен новый министр строительства
В Иркутской области назначен новый министр строительства
Власть, 12.01.2021
Павел Писарев долгое время работал строительной сфере в Хакасии
Глава МВД представил нового начальника УМВД по Забайкальскому краю
Глава МВД представил нового начальника УМВД по Забайкальскому краю
Власть, 12.01.2021
Новый начальник УМВД по Забайкальскому краю приехал из Перми
Бурятские чиновники массово удаляются из WhatsApp
Бурятские чиновники массово удаляются из WhatsApp
Власть, 12.01.2021
Telegram-канал «БурКОПсоюз» обратил внимание на любопытный факт
В Бурятии после нападения собак требуют оценить действия чиновников
В Бурятии после нападения собак требуют оценить действия чиновников
Власть, 12.01.2021
Детский омбудсмен Бурятии направит письмо следователям
В Бурятии созывают сессию Хурала из-за нападений собак
В Бурятии созывают сессию Хурала из-за нападений собак
Власть, 12.01.2021
Глава Бурятии инициировал срочное принятие «собачьих» поправок
Глава Бурятии стал пятым в Instagram-рейтинге
Глава Бурятии стал пятым в Instagram-рейтинге
Власть, 12.01.2021
Алексея Цыденова назвали немногословным пользователем по сравнению с другими губернаторами
Глава Бурятии дал поручения после трагедии с подростком-убийцей
Глава Бурятии дал поручения после трагедии с подростком-убийцей
Власть, 12.01.2021
Алексей Цыденов поручил детскому омбудсмену Бурятии разобраться в трагическом случае
Александр Калягин опубликовал открытое письмо главе Бурятии
Александр Калягин опубликовал открытое письмо главе Бурятии
Власть, 12.01.2021
Народного артиста России беспокоят планы по переводу профессиональных театров республики в централизованную бухгалтерию
Жириновский «не забывает» про «Заповедное Подлеморье»
Жириновский «не забывает» про «Заповедное Подлеморье»
Власть, 11.01.2021
Глава ЛДПР отправил поздравительное письмо в Бурятию
Бессменный председатель Избиркома Бурятии увольняется
Бессменный председатель Избиркома Бурятии увольняется
Власть, 11.01.2021
Его заявление комиссия рассмотрит сегодня
Скончался бывший первый замминистра сельского хозяйства Бурятии
Скончался бывший первый замминистра сельского хозяйства Бурятии
Власть, 11.01.2021
Алексея Разуваева не стало на 72-м году жизни
Назначен новый вице-премьер по развитию Забайкалья
Назначен новый вице-премьер по развитию Забайкалья
Власть, 11.01.2021
Высокий пост занял уроженец Архангельской области
Глава Бурятии с супругой посетили храм в канун Рождества
Глава Бурятии с супругой посетили храм в канун Рождества
Власть, 07.01.2021
Алексей Цыденов поздравил жителей с одним из главных православных праздников

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^