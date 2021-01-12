Павел Писарев долгое время работал строительной сфере в Хакасии
Министром строительства, дорожного хозяйства Иркутской области назначен Павел Писарев. Указ об этом подписал губернатор региона Игорь Кобзев.
Павел Писарев родился в 1978 году в селе Чернышёвка Приморского края. В 1998 году окончил сельскохозяйственный колледж ХГУ им. Н.Ф. Катанова по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». В 2004 году – Хакасский технический институт – филиал Красноярского государственного технического университета, где получил инженерное образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 2016 году окончил еще один вуз – Московский финансово-промышленный университет «Синергия» по специальности «Менеджмент».
Трудовую деятельность начал в 1998 году мастером участка в ПСК «Монолитсаянстрой». В этой организации работал также в качестве прораба и начальника участка. С 2001 по 2005 год занимал руководящие должности в нескольких коммерческих структурах.
Затем был сначала проректором по строительству и ремонту в Хакасском государственном университете им. Н.Ф. Катанова, после генеральным директором НКО «Республиканский фонд жилищного строительства», заместителем министра по градостроительной и жилищной политике Хакасии, директором республиканского управления капитального строительства. С 2010 года являлся директором ООО «Абаканкоммунпроект».
Также был членом общественной палаты Республики Хакасия в трёх созывах. Включен в национальные реестры специалистов в области строительства (НОСТРОЙ), в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (НОПРИЗ). Имеет общественные и ведомственные награды. В 2019 году Павлу Писареву присвоено почётное звание «Заслуженный строитель Республики Хакасия».
Женат, воспитывает двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области назначен новый министр строительства
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Закручивается интрига вокруг Сергея Зверева и его политических планов на Бурятию
Павел Писарев долгое время работал строительной сфере в Хакасии
Новый начальник УМВД по Забайкальскому краю приехал из Перми
Telegram-канал «БурКОПсоюз» обратил внимание на любопытный факт
Мужчина украл рулоны пенополиуретана
Детский омбудсмен Бурятии направит письмо следователям
Глава Бурятии инициировал срочное принятие «собачьих» поправок
Алексея Цыденова назвали немногословным пользователем по сравнению с другими губернаторами
Алексей Цыденов поручил детскому омбудсмену Бурятии разобраться в трагическом случае
Народного артиста России беспокоят планы по переводу профессиональных театров республики в централизованную бухгалтерию
Глава ЛДПР отправил поздравительное письмо в Бурятию
Его заявление комиссия рассмотрит сегодня
Алексея Разуваева не стало на 72-м году жизни
Высокий пост занял уроженец Архангельской области
Власть, 07.01.2021
Алексей Цыденов поздравил жителей с одним из главных православных праздников