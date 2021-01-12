В Иркутской области назначен новый министр строительства

Власть, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Павел Писарев долгое время работал строительной сфере в Хакасии



Министром строительства, дорожного хозяйства Иркутской области назначен Павел Писарев. Указ об этом подписал губернатор региона Игорь Кобзев.



Павел Писарев родился в 1978 году в селе Чернышёвка Приморского края. В 1998 году окончил сельскохозяйственный колледж ХГУ им. Н.Ф. Катанова по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». В 2004 году – Хакасский технический институт – филиал Красноярского государственного технического университета, где получил инженерное образование по специальности «Промышленное и гражданское строительство». В 2016 году окончил еще один вуз – Московский финансово-промышленный университет «Синергия» по специальности «Менеджмент».



Трудовую деятельность начал в 1998 году мастером участка в ПСК «Монолитсаянстрой». В этой организации работал также в качестве прораба и начальника участка. С 2001 по 2005 год занимал руководящие должности в нескольких коммерческих структурах.



Затем был сначала проректором по строительству и ремонту в Хакасском государственном университете им. Н.Ф. Катанова, после генеральным директором НКО «Республиканский фонд жилищного строительства», заместителем министра по градостроительной и жилищной политике Хакасии, директором республиканского управления капитального строительства. С 2010 года являлся директором ООО «Абаканкоммунпроект».



Также был членом общественной палаты Республики Хакасия в трёх созывах. Включен в национальные реестры специалистов в области строительства (НОСТРОЙ), в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (НОПРИЗ). Имеет общественные и ведомственные награды. В 2019 году Павлу Писареву присвоено почётное звание «Заслуженный строитель Республики Хакасия».



Женат, воспитывает двоих детей. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

