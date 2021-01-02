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Главу Бурятии разглядели в очереди на Центральном рынке

Главу Бурятии разглядели в очереди на Центральном рынке
Власть,  Фото:страница Биликто Дугарова
Улан-удэнцы рассказывают, что частенько видят Алексея Цыденова на рынке

Юрист, член Общественной палаты Бурятии Биликто Дугаров поделился на своей странице любопытной фотографией, которую нашёл в соцсетях. На ней изображён человек, очень похожий на главу Бурятии Алексея Цыденова. Он стоит в очереди за покупками на Центральном рынке. Сообщается, что снимок был сделан перед Новым годом. Вероятно, этот покупатель закупается мясом к новогоднему столу.

- Настолько близкого к народу или вернее чисто народного чиновника высшего уровня наша республика, к сожалению, не видела ни разу, - эмоционально прокомментировал снимок Биликто Дугаров.

Он добавил, что ни Наговицына, ни Потапова, ни других правительственных чиновников в очередях на рынках города до этого не видел.

В комментариях отметился улан-удэнец, рассказавший, что уже несколько лет видит Алексея Цыденова на Центральном рынке. «Постоянно мясо покупает», - добавил пользователь.

«Стегно почему сразу не купит? Разделывать, наверное, некогда», - пошутила в ответ местная жительница.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2017 году, когда Алексей Цыденов ещё работал с приставкой врио, его запечатлели во время покупок в супермаркете «Титан» в Сотниково.

Весной 2019 года человека, очень похожего на Алексея Цыденова, сняли в московском метро. Глава как раз в те дни был в командировке в столице. Пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев, комментируя снимок, подтвердил: «Похож». Но добавил: «На метро вряд бы успел везде». 
глава Бурятии Алексей Цыденов рынок
 
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