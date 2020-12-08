Глава Бурятии: «У строителей зарплата часто выше, чем в администрации»

В Бурятии по-прежнему остро не хватает рабочей силы на стройках
Глава Бурятии Алексей Цыденов провёл заседание совета по улучшению инвестиционного климата в строительной отрасли, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Председатель правления региональной ассоциации СРО «Строители ТПП РБ» Геннадий Доржиев доложил о развитии строительного комплекса и вопросах, возникающих у предприятий отрасли.
- За последние два года бюджетные инвестиции позволили построить много социальных объектов: детские сады, школы, объекты спорта и здравоохранения. Мы действительно видим положительную динамику. Подводя краткие итоги 2020 года, можно сказать, что в целом строительная отрасль с поставленными задачами справляется, несмотря на все сложности с коронавирусом. Строятся социальные объекты, жилые дома и другие объекты, - отметил он.
В Бурятии на сегодняшний день число строительных организаций увеличилось до 378, где трудоустроено более 5,7 тысяч человек. Компании занимаются строительством жилых домов, дорожным строительством, инженерными, общестроительными и другими работами.
- Динамика роста строительных организаций по годам положительная. Но по кадрам такой прогрессии не происходит. Это вопрос, на котором я хотел бы заострить внимание. Мы остро нуждаемся именно в кадрах, подготовке специалистов среднего звена: каменщиков, бетонщиков, плотников, арматурщиков. А также машинистов башенных кранов, отделочников - весь спектр основных строительных специальностей сегодня в дефиците, - рассказал Доржиев.
Глава Бурятии согласился, что данный вопрос для сферы остаётся очень актуальным.
- Несмотря на то, что в текущей ситуации, когда мы не могли привлекать иностранную рабочую силу, отчего спрос на специалистов вырос. Сейчас у рабочих специальностей в строительстве зарплата зачастую заметно выше, чем у рядовых сотрудников в банке или в администрации, - отметил Алексей Цыденов.
Геннадий Доржиев рассказал, как строительные компании борются за кадры, который предпочитают работать вахтой в других регионах.
- Люди порой уезжают на вахты, там зарплата около 100 тысяч за несколько месяцев. Иногда их обманывают, зарплату не платят. Справедливости ради, нужно сказать, что есть и честные хорошие компании. Кстати в этом году из-за коронавируса большое количество наших земляков остались работать здесь, в республике, не уехали на вахту. Ведь мы сейчас 40-60 тысяч платим. Это реальный уровень зарплаты, который работник может получать на стройке. Еще одна проблема вахтовиков – жизнь далеко от семьи. Мы с коллегой договорились работать в этом направлении. Он сейчас создает общежитие для наших земляков. С двумя видами комнат – семейными и для нескольких человек. То есть сейчас мы все идем к обеспечению работников своих жильем. Или к компенсации аренды жилья на период обучения и строительства. Ведь у нас основной потенциал кадров – это специалисты из районов, - объяснил Доржиев.
Глава Бурятии отметил, что развитие строительной отрасли в Бурятии и России в целом является одним из основных факторов роста экономики.
- Президентом поставлены очень амбициозные и сложные задачи в рамках национальных проектов. Строить нужно много, а для этого нужно создавать условия для развития строительной отрасли, - заявил он.
Глава Бурятии дал ряд поручений министерству образования, СРО «Строители ТПП РБ» и другим ведомствам по организации обучения специалистов для строительной сферы и популяризации профессии, в частности, проработке возможности учреждения профессиональных премий на звание лучших по специальности, и проведения других мероприятий в данном направлении.
Глава Бурятии: «У строителей зарплата часто выше, чем в администрации»
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Бурятии по-прежнему остро не хватает рабочей силы на стройках
Медцентры Бурятии приняли в дар партию товаров на крупную сумму
Прокуратура рассказала о нарушениях в агентстве лесного хозяйства
Мужчина является получателем муниципальной доплаты к пенсии
Суд прекратил производство по скандальной вечеринке в гриль-баре «Фабрика»
Юлия Жамбалова была на девятом месяце беременности
Одна из свалок была возле АЗС
Их действиями причинён ущерб на 39 млн рублей
Власть, 05.12.2020
Обсуждается также возможность визита главы Бурятии в Индию
Власть, 05.12.2020
Громкое уголовное дело о дефектных домах для сирот уходит в суд
Зампред правительства Евгений Луковников поделился, что гордится сыном
Им стал Антон Красноштанов
Бывший мэр Улан-Удэ напомнил, что строительства дамбы добивались с 1993 года
Прежнее соглашение утратило силу
Одно из самых популярных видео депутата называется «Бузики для пузика»