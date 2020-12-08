Глава Бурятии: «У строителей зарплата часто выше, чем в администрации»

В Бурятии по-прежнему остро не хватает рабочей силы на стройках



Глава Бурятии Алексей Цыденов провёл заседание совета по улучшению инвестиционного климата в строительной отрасли, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Председатель правления региональной ассоциации СРО «Строители ТПП РБ» Геннадий Доржиев доложил о развитии строительного комплекса и вопросах, возникающих у предприятий отрасли.



- За последние два года бюджетные инвестиции позволили построить много социальных объектов: детские сады, школы, объекты спорта и здравоохранения. Мы действительно видим положительную динамику. Подводя краткие итоги 2020 года, можно сказать, что в целом строительная отрасль с поставленными задачами справляется, несмотря на все сложности с коронавирусом. Строятся социальные объекты, жилые дома и другие объекты, - отметил он.



В Бурятии на сегодняшний день число строительных организаций увеличилось до 378, где трудоустроено более 5,7 тысяч человек. Компании занимаются строительством жилых домов, дорожным строительством, инженерными, общестроительными и другими работами.



- Динамика роста строительных организаций по годам положительная. Но по кадрам такой прогрессии не происходит. Это вопрос, на котором я хотел бы заострить внимание. Мы остро нуждаемся именно в кадрах, подготовке специалистов среднего звена: каменщиков, бетонщиков, плотников, арматурщиков. А также машинистов башенных кранов, отделочников - весь спектр основных строительных специальностей сегодня в дефиците, - рассказал Доржиев.



Глава Бурятии согласился, что данный вопрос для сферы остаётся очень актуальным.



- Несмотря на то, что в текущей ситуации, когда мы не могли привлекать иностранную рабочую силу, отчего спрос на специалистов вырос. Сейчас у рабочих специальностей в строительстве зарплата зачастую заметно выше, чем у рядовых сотрудников в банке или в администрации, - отметил Алексей Цыденов.



Геннадий Доржиев рассказал, как строительные компании борются за кадры, который предпочитают работать вахтой в других регионах.



- Люди порой уезжают на вахты, там зарплата около 100 тысяч за несколько месяцев. Иногда их обманывают, зарплату не платят. Справедливости ради, нужно сказать, что есть и честные хорошие компании. Кстати в этом году из-за коронавируса большое количество наших земляков остались работать здесь, в республике, не уехали на вахту. Ведь мы сейчас 40-60 тысяч платим. Это реальный уровень зарплаты, который работник может получать на стройке. Еще одна проблема вахтовиков – жизнь далеко от семьи. Мы с коллегой договорились работать в этом направлении. Он сейчас создает общежитие для наших земляков. С двумя видами комнат – семейными и для нескольких человек. То есть сейчас мы все идем к обеспечению работников своих жильем. Или к компенсации аренды жилья на период обучения и строительства. Ведь у нас основной потенциал кадров – это специалисты из районов, - объяснил Доржиев.



Глава Бурятии отметил, что развитие строительной отрасли в Бурятии и России в целом является одним из основных факторов роста экономики.



- Президентом поставлены очень амбициозные и сложные задачи в рамках национальных проектов. Строить нужно много, а для этого нужно создавать условия для развития строительной отрасли, - заявил он.



Глава Бурятии дал ряд поручений министерству образования, СРО «Строители ТПП РБ» и другим ведомствам по организации обучения специалистов для строительной сферы и популяризации профессии, в частности, проработке возможности учреждения профессиональных премий на звание лучших по специальности, и проведения других мероприятий в данном направлении.

