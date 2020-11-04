92 жителя Бурятии получили медали «По зову долга и сердца»

«Работа у вас бесценная», - обратился глава Бурятии
За самоотверженный труд и значительный вклад в борьбу с пандемией коронавирус награждены 77 медицинских работников, девять работников Роспотребнадзора. За активную волонтёрскую деятельность и помощь населению награждены шесть активистов добровольческого движения.
Алексей Цыденов поблагодарил награждаемых и отметил, что их вклад в благополучие жителей республики стал важным этапом истории родной Бурятии. Он поблагодарил медиков, которые в условиях высокого роста заболеваемости выполняют нагрузку в разы больше нормативной.
- У вас сейчас очень тяжелая работа. У вас она всегда непростая была, но в нынешних условиях, мне кажется, всё общество заново оценило вашу работу, вашу миссию, значение и важность всего того, что вы делаете. Я не знаю, как правильно подобрать слова, чтобы выразить всю глубину нашей признательности. Очень сложно постоянно работать с такой нагрузкой: физической, эмоциональной и психологической. Люди боятся, люди переживают, и все со своей бедой идут к вам. И это всё непосредственно сказывается на вас. Вы своим трудом, с душой их лечите. Никакая техника – томограф, компьютер - не лечит. Лечит человек, лечит врач, лечите вы. Я хотел бы вам сказать огромное спасибо за это и за то, что вы сейчас выдерживаете такую огромную нагрузку. И мы понимаем, что она ещё не один день продлится. И вам это нести. Большое вам спасибо, просто человеческое. Правительство, Народный Хурал, конечно, ищем варианты, как вам помочь: открытие новых коек, оборудование, замена тестов, поиск лекарств… Но у нас работа в кабинете. А у вас работа в больнице. У вас работа непосредственно с людьми. Она у вас другая, она у вас бесценная, - обратился к награждаемым глава Бурятии.
Своих коллег поздравила врач республиканской клинической инфекционной больницы Татьяна Белимова:
- Мы благодарим за то, что получили такую высокую награду - медаль «По зову долга и сердца». Действительно, в это непростое, тяжёлое для нас время, мы стали едины и сильны. Желаем всем медикам здоровья, терпения, выдержки и сил. Всем пациентам - победить COVID-19 и всем выздоровления. Пусть нашей наградой будет здоровье наших пациентов!
Медаль «По зову долга и сердца» учреждена правительством Бурятии. Её дизайн определили жители Бурятии путём народного голосования. Свои эскизы на конкурс отправили более ста жителей республики, в их числе профессиональные художники, и маленькие дети.