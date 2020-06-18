В Бурятии подвели итоги конкурса эскизов медали за борьбу с COVID-19





За второе место сертификатом на 100 тысяч рублей награждена Нана Шангина за макет медали «Пылающее сердце». Также второе место присуждено Аюне Манзаровой и её медали «За спасение драгоценной человеческой жизни».





































Другие участники конкурса награждены благодарственными письмами главы республики.



- Я хочу поблагодарить за эту возможность – внести свою лепту в чествование людей, которые в такой сложный период откликнулись и вступили в борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Потомки, которые по истечении многих лет будут держать в руках эту медаль отца, деда, будут гордиться тем, что их предок внёс вклад в развитие республики. Что такое республика? Республика состоит из этих самых неравнодушных людей, на них держится наша Бурятия, - отметила призер конкурса Нана Шангина.



Сегодня в борьбу с коронавирусной инфекцией вовлечены все звенья системы здравоохранения Бурятии, все отрасли экономики. В столице республики под работу в условиях распространения COVID-19 перепрофилированы крупные медицинские организации. Во всех районах Бурятии созданы волонтёрские штабы для помощи населению, благотворители перечислили на помощь медикам более 120 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



В Бурятии подвели итоги конкурса на лучший макет медали за борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Медалью, которая приравнена к госнаградам, будут отмечать медицинских работников и вспомогательный персонал, задействованный в борьбе с COVID-19.Название медали и её дизайн определяли сами жители Бурятии. На сайте «Гордость Бурятии» было организовано народное голосование. В четверг, 18 июня, подведены итоги конкурса. Разработчики лучших макетов получили призы.- Этой медалью мы планируем награждать медицинских работников, водителей служб скорой и неотложной помощи, работников немедицинских отраслей, которые также были задействованы в борьбе с новой коронавирусной инфекцией: строителей, сантехников, электриков в госпиталях. Безусловно, это и наши волонтёры, которые в трудное время проявили себя наилучшим образом. В общем, всех, кто помогал и спасал. Ситуация с коронавирусом на самом деле показала, сколько у нас хороших, отзывчивых людей в республике, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, обращаясь к участникам конкурса.Жюри конкурса присудило два вторых места и одно третье место. Лучшую же медаль решено создать, объединив дизайнерские решения всех трёх призёров. Она получила название «По зову долга и сердца. Зүрхэ сэдьхэлэй уряалаар».За третье место денежным сертификатом на 50 тысяч рублей награждён Биликто Дашипылов. Свою медаль он назвал «По зову долга и сердца».