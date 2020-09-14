Он вновь одержал уверенную победу
Вадим Семёнов победил на выборах мэра города Черемхово в четвёртый раз. На выборах 13 сентября он одержал уверенную победу, набрав 86% голосов избирателей.
Занявший второе место Михаил Караулов получил 5% голосов, ставший третьи Антон Титоренко – 4,8%. У Ярослава Евдокимова только 1%.
Вадим Семёнов родился 1 марта 1969 года в городе Черемхово Иркутской области. В 1994 году с отличием окончил Иркутский государственный педагогический институт. Специальность - история, квалификация – учитель истории, социально-политических дисциплин. Кандидат исторических наук.
Трудовой путь начал в родной школе №15 в 1995 году в качестве заместителя директора по профилактике правонарушений. С 1996 года - заместитель директора по воспитательной работе лицея. В 1998 году стоял у истоков муниципального предприятия «Городской молодёжный центр», который возглавлял четыре года. С 2001 по 2005 гг. – председатель Думы Черемховского городского муниципального образования.
С 2006 года - мэр города Черемхово. В 2010 году избран мэром на второй срок (91,6% голосов избирателей), в 2015-м подтвердил свои полномочия, набрав на выборах мэра 91,47% голосов.
С января 2011 года возглавляет ассоциацию муниципальных образований Иркутской области, в апреле того же года избран членом президиума общероссийского конгресса муниципальных образований.
Член партии «Единая Россия».
Мэр Черемхово выиграл выборы в четвёртый раз подряд
Власть, Фото:
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