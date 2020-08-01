Мэрия Улан-Удэ дала пояснение по ремонту дороги из «Жигулей»

Комментарии в паблике ves_ulan_ude_, где также опубликовали видео, были наполнены сарказмом: «Надо его услуги ещё заказать в Исток, городские службы совсем расслабились», «Это наверное, хозяин Навигатора», «С – супердержава». Один пользователь пошутил: «И на это выделили 20 миллионов».Накануне под постом появился комментарий от пользователя gorodulanude, это официальный аккаунт администрации города. Представители мэрии заявили, что данный ремонт проводился не на бюджетные средства.«Этот участок не относится к городским дорогам и не входит в ремонтные программы. Сама территория относится к коммерческим предприятиям, которые обязаны следить за ней. Соответственно ремонт, который там проводился, инициирован коммерческими предприятиями, чтобы сделать удобным подъезд для горожан», - говорится в сообщении.