Мэрия Улан-Удэ дала пояснение по ремонту дороги из «Жигулей»

Как сообщал «Байкал-Daily», 30 июля в Telegram-канале «Слухи ходят 03» появилось видео необычного ремонта дороги в Улан-Удэ, недалеко от «Мегатитана». Асфальт мужчина выгружал лопатой прямо из багажника «Жигулей».
Комментарии в паблике ves_ulan_ude_, где также опубликовали видео, были наполнены сарказмом: «Надо его услуги ещё заказать в Исток, городские службы совсем расслабились», «Это наверное, хозяин Навигатора», «С – супердержава». Один пользователь пошутил: «И на это выделили 20 миллионов».
Накануне под постом появился комментарий от пользователя gorodulanude, это официальный аккаунт администрации города. Представители мэрии заявили, что данный ремонт проводился не на бюджетные средства.
«Этот участок не относится к городским дорогам и не входит в ремонтные программы. Сама территория относится к коммерческим предприятиям, которые обязаны следить за ней. Соответственно ремонт, который там проводился, инициирован коммерческими предприятиями, чтобы сделать удобным подъезд для горожан», - говорится в сообщении.