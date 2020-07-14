 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Июля

13 Июля

Популярное

В Бурятии прокуратура недосчиталась 60 дорожных знаков

В Бурятии прокуратура недосчиталась 60 дорожных знаков
Власть,  Фото:pixabay.com
Районная администрация получила иск от прокуратуры

Прокуратура и сотрудники ГИБДД проверили исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения в деятельности администрации Баргузинского района Бурятии.

Была обследована дорожная сеть автомобильной дороги «Шапеньково- Баянгол-Буксыкен». Обследование показало, что в нарушение ГОСТа на участке дороги отсутствуют 60 дорожных знаков.

- Кроме того, вопреки федеральному закону «Об организации дорожного движения в Российской Федерации», в администрации района отсутствует проект организации дорожного движения в отношении указанной автомобильной дороги общего пользования местного значения, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Прокурор района предъявил в суд исковое заявление к администрации Баргузинского района об обязании устранить нарушения федерального законодательства о безопасности дорожного движения и установить дорожные знаки.

Баргузинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда пока не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

прокуратура дорожные знаки Баргузинский район
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятское УФАС выявило техническую ошибку в закупке
Бурятское УФАС выявило техническую ошибку в закупке
Власть, 14.07.2020
Нарушения выявили в закупке, связанной с благоустройством улицы в Закаменске
В Бурятии прокуратура недосчиталась 60 дорожных знаков
В Бурятии прокуратура недосчиталась 60 дорожных знаков
Власть, 14.07.2020
Районная администрация получила иск от прокуратуры
В Иркутске из-за пожара осмотрят все многоквартирные дома
В Иркутске из-за пожара осмотрят все многоквартирные дома
Власть, 13.07.2020
Накануне горела крыша 17-этажного дома в микрорайоне Солнечный
Главный санврач Бурятии: «Нарушения продолжают выявляться»
Главный санврач Бурятии: «Нарушения продолжают выявляться»
Власть, 13.07.2020
Главный санитарный врач Сергей Ханхареев обратился к бизнесменам в связи с ковидными правилами
В Бурятии назначили нового лидера ЛДПР
В Бурятии назначили нового лидера ЛДПР
Власть, 12.07.2020
Сергей Дорош, который четыре года был лидером ЛДПР в Бурятии, покинул этот пост
В Забайкалье ограничат продажу алкоголя в день трезвости
В Забайкалье ограничат продажу алкоголя в день трезвости
Власть, 10.07.2020
Всероссийский день трезвости отмечается в России 11 сентября
Уполномоченным по правам человека в Забайкалье стал уроженец Бурятии
Уполномоченным по правам человека в Забайкалье стал уроженец Бурятии
Власть, 10.07.2020
За него проголосовали большинство депутатов Законодательного Собрания Забайкальского края
Глава Бурятии поблагодарил младшеклассника за подробное исследование дорог
Глава Бурятии поблагодарил младшеклассника за подробное исследование дорог
Власть, 10.07.2020
Алексей Цыденов поделился в соцсети видео, на котором мальчик из Таксимо укладывает асфальт
Депутаты Улан-Удэ выявили проблемы с бордюрами
Депутаты Улан-Удэ выявили проблемы с бордюрами
Власть, 09.07.2020
Сегодня депутаты проверили ход ремонта двух дорог
Суд обязал администрацию Листвянки заняться очисткой вод
Суд обязал администрацию Листвянки заняться очисткой вод
Власть, 09.07.2020
Иск подал Западно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор
Новый руководитель Бурятского УФАС обещает привнести свои методы работы
Новый руководитель Бурятского УФАС обещает привнести свои методы работы
Власть, 09.07.2020
Замруководителя Федеральной антимонопольной службы Алексей Доценко добавил, что «резкой смены курса не будет»
Пётр Мордовской: «Люди работают на износ»
Пётр Мордовской: «Люди работают на износ»
Власть, 09.07.2020
Комиссия по ЧС собралась на срочное совещание в правительстве Бурятии
Три бурятских министра получили предостережения от замгенпрокурора России
Три бурятских министра получили предостережения от замгенпрокурора России
Власть, 09.07.2020
В Бурятию прибыл заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин
В Бурятии центр занятости незаконно требовал не иметь вредных привычек
В Бурятии центр занятости незаконно требовал не иметь вредных привычек
Власть, 09.07.2020
Требование об отсутствии вредных привычек признано дискриминационным

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^