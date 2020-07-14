Районная администрация получила иск от прокуратуры
Прокуратура и сотрудники ГИБДД проверили исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения в деятельности администрации Баргузинского района Бурятии.
Была обследована дорожная сеть автомобильной дороги «Шапеньково- Баянгол-Буксыкен». Обследование показало, что в нарушение ГОСТа на участке дороги отсутствуют 60 дорожных знаков.
- Кроме того, вопреки федеральному закону «Об организации дорожного движения в Российской Федерации», в администрации района отсутствует проект организации дорожного движения в отношении указанной автомобильной дороги общего пользования местного значения, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Прокурор района предъявил в суд исковое заявление к администрации Баргузинского района об обязании устранить нарушения федерального законодательства о безопасности дорожного движения и установить дорожные знаки.
Баргузинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда пока не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии прокуратура недосчиталась 60 дорожных знаков
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