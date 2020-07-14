В Бурятии прокуратура недосчиталась 60 дорожных знаков

Районная администрация получила иск от прокуратуры



Прокуратура и сотрудники ГИБДД проверили исполнение законодательства в сфере безопасности дорожного движения в деятельности администрации Баргузинского района Бурятии.



Была обследована дорожная сеть автомобильной дороги «Шапеньково- Баянгол-Буксыкен». Обследование показало, что в нарушение ГОСТа на участке дороги отсутствуют 60 дорожных знаков.



- Кроме того, вопреки федеральному закону «Об организации дорожного движения в Российской Федерации», в администрации района отсутствует проект организации дорожного движения в отношении указанной автомобильной дороги общего пользования местного значения, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Прокурор района предъявил в суд исковое заявление к администрации Баргузинского района об обязании устранить нарушения федерального законодательства о безопасности дорожного движения и установить дорожные знаки.



Баргузинский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда пока не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



